підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 серпня 2019, четвер, 18:20 402
Верховна Рада і партії 2019-08-29T20:00:02+03:00
Українські Новини
Медведчук заявив, що Опозиційна платформа внесла до ВР "проект постанови про мир в Україні"

Медведчук заявив, що Опозиційна платформа внесла до ВР "проект постанови про мир в Україні"

Віктор Медведчук. Фото: прес-служба
Віктор Медведчук. Фото: прес-служба

ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ вносить у Верховну Раду проект постанови про повернення миру в Україну.

Про це на відкритті першого урочистого засідання Верховної Ради IX скликання розповів народний депутат, голова політради вищезгаданої політсили Віктор Медведчук.

"Перше питання, яке ми порушуємо сьогодні, воно головне не лише для нашої партії, а для всієї України. Адже 80% громадян нашої країни, згідно з усіма соціологічними дослідженнями, виступають за припинення бойових дій на Донбасі та відновлення миру в країні. Тому наша партія сьогодні вносить проект постанови про мир в Україні, припинення бойових дій і виконання Мінських угод", – заявив Віктор Медведчук.

Парламентарій зазначив, що у постанові перераховані всі ті закони, які мають бути прийняті парламентом. Верховна Рада зобов'язана доручити профільному комітету запропонувати розробити законопроекти і розглянути їх найближчим часом на засіданні. Зокрема, йдеться про такі нормативно-правові акти: про зміни до Конституції щодо автономного статусу неконтрольованих територій Донбасу, закон про амністію, закон про вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей, закон про особливий порядок місцевого самоврядування на цих територіях, закон про вільну економічну зону і закон, який безпосередньо стосуватиметься відновлення конституційних прав наших громадян на Донбасі.

Медведчук зазначив, що ці закони передбачені "Комплексом заходів з виконання Мінських угод", який було прийнято у Мінську 12 лютого 2015 року та затверджено резолюцією Ради Безпеки ООН.

Віктор Медведчук підкреслив, що виконання Мінських угод, які в усьому світі вважаються безальтернативними, дозволить повернути мир в Україну та відновити територіальну цілісність держави.

 Нагадаємо, сьогодні депутати Верховної Ради IX скликання склали присягу на вірність Україні. Традиційно текст присяги зачитав найстарший депутат ‒ Юлій Іоффе, представник "Опозиційної платформи ‒ За життя".

 

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Віктор Медведчук

Архів
Новини
Прем'єр Гончарук анонсував звільнення неефективних керівників держорганів 20:03
Головою СБУ призначено керівника "95-го кварталу" Баканова 19:40
Пристайка призначено міністром закордонних справ 19:27
"Слуга народу" не знайшла заміну Авакову 19:14
Рада призначила міністром оборони Загороднюка 18:54
більше новин
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури 14:19
більше новин
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
Сьогодні 5-а річниця Іловайської трагедії 06:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok