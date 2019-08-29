СБУ затримала голову ОТГ при отриманні $1,5 тис. хабара від фермера у Волинській області

Служба безпеки України затримала голову однієї з об'єднаних територіальних громад при отриманні 1,5 тис. доларів хабара від фермера у Волинській області. Про це йдеться у повідомленні СБУ, передають Українські Новини.

"Голова однієї з об'єднаних територіальних громад на Волині вимагав півтори тисячі доларів США від місцевого фермера", - йдеться в ньому.

Оперативники СБУ встановили, що чиновник в таку суму оцінив своє сприяння у виділенні фермеру в оренду 10 га землі для ведення сільського господарства.

Правоохоронці затримали голову об'єднаної територіальної громади на робочому місці під час одержання ним усієї суми неправомірної вигоди.

На даний момент вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу україни та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, військова прокуратура затримала голову Коростенської районної ради Житомирської області Василя Клименка за підозрою в одержанні 1 тис. доларів хабара.