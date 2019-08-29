підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • СБУ затримала голову ОТГ при отриманні $1,5 тис. хабара від фермера у Волинській області
29 серпня 2019, четвер, 18:05 33
Події 2019-08-29T20:15:02+03:00
Українські Новини
СБУ затримала голову ОТГ при отриманні $1,5 тис. хабара від фермера у Волинській області

СБУ затримала голову ОТГ при отриманні $1,5 тис. хабара від фермера у Волинській області

Служба безпеки України затримала голову однієї з об'єднаних територіальних громад при отриманні 1,5 тис. доларів хабара від фермера у Волинській області. Про це йдеться у повідомленні СБУ, передають Українські Новини.

"Голова однієї з об'єднаних територіальних громад на Волині вимагав півтори тисячі доларів США від місцевого фермера", - йдеться в ньому.

Оперативники СБУ встановили, що чиновник в таку суму оцінив своє сприяння у виділенні фермеру в оренду 10 га землі для ведення сільського господарства.

Правоохоронці затримали голову об'єднаної територіальної громади на робочому місці під час одержання ним усієї суми неправомірної вигоди.

На даний момент вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу україни та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, військова прокуратура затримала голову Коростенської районної ради Житомирської області Василя Клименка за підозрою в одержанні 1 тис. доларів хабара.

Більше новин про: СБУ ОТГ Хабар

Архів
Новини
Прем'єр Гончарук анонсував звільнення неефективних керівників держорганів 20:03
Головою СБУ призначено керівника "95-го кварталу" Баканова 19:40
Пристайка призначено міністром закордонних справ 19:27
"Слуга народу" не знайшла заміну Авакову 19:14
Рада призначила міністром оборони Загороднюка 18:54
більше новин
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури 14:19
більше новин
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
Сьогодні 5-а річниця Іловайської трагедії 06:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok