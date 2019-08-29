підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Львівська область оголосила траур до 31 серпня у зв'язку з загибеллю 8 чоловік через обвал будинку у Дрогобичі
29 серпня 2019, четвер, 18:00 25
Політика 2019-08-29T20:15:02+03:00
Українські Новини
Львівська область оголосила траур до 31 серпня у зв'язку з загибеллю 8 чоловік через обвал будинку у Дрогобичі

Львівська область оголосила траур до 31 серпня у зв'язку з загибеллю 8 чоловік через обвал будинку у Дрогобичі

Львівська область оголосила траур до 31 серпня у зв'язку з загибеллю 8 чоловік через обвал будинку у Дрогобичі. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У зв'язку з трагедією, яка сталася у Дрогобичі в ніч з 27 на 28 серпня 2019 і в результаті якої загинули жителі міста Дрогобич, Львівська обласна державна адміністрація оголосила на території області дводенний траур за загиблими. Жалобу оголошено 29 і 30 серпня", - йдеться в повідомленні.

На знак скорботи за загиблими у дні жалоби на всій території Львівської області обладміністрація закликає приспустити Державний прапор України з траурною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, в установах і організаціях.

"Крім того, закликаємо обмежити проведення розважально-концертних заходів, а в закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті - рекомендуємо не включати розважальну музику", - йдеться в повідомленні.

Львівська обласна державна адміністрація висловлює співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.

За інформацією Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, пошуково-рятувальні роботи завершені.

Отже, під завалами людей немає.

За станом на даний момент продовжуються роботи з розбору завалу будівельних конструкцій.

Силами Держнс врятовано 7 осіб, у тому числі 5 дітей.

Під завалами виявлено тіла 8 осіб, у тому числі 5-річного хлопчика.

7 осіб госпіталізовано у Дрогобицьку міську лікарню №1.

Після стабілізації стану 2 дітей транспортовані на реанімобілях в Міську дитячу клінічну лікарню Львова та 1 жінка - у Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 6:00 29 серпня 8 осіб (з них 1 дитина) загинули та 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через обвал 28 серпня будинку у Дрогобичі.

Більше новин про: вибух в багатоповерхівці вибух в Дрогобичі

Архів
Новини
Прем'єр Гончарук анонсував звільнення неефективних керівників держорганів 20:03
Головою СБУ призначено керівника "95-го кварталу" Баканова 19:40
Пристайка призначено міністром закордонних справ 19:27
"Слуга народу" не знайшла заміну Авакову 19:14
Рада призначила міністром оборони Загороднюка 18:54
більше новин
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури 14:19
більше новин
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
Сьогодні 5-а річниця Іловайської трагедії 06:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok