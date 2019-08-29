Львівська область оголосила траур до 31 серпня у зв'язку з загибеллю 8 чоловік через обвал будинку у Дрогобичі

Львівська область оголосила траур до 31 серпня у зв'язку з загибеллю 8 чоловік через обвал будинку у Дрогобичі. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У зв'язку з трагедією, яка сталася у Дрогобичі в ніч з 27 на 28 серпня 2019 і в результаті якої загинули жителі міста Дрогобич, Львівська обласна державна адміністрація оголосила на території області дводенний траур за загиблими. Жалобу оголошено 29 і 30 серпня", - йдеться в повідомленні.

На знак скорботи за загиблими у дні жалоби на всій території Львівської області обладміністрація закликає приспустити Державний прапор України з траурною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, в установах і організаціях.

"Крім того, закликаємо обмежити проведення розважально-концертних заходів, а в закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті - рекомендуємо не включати розважальну музику", - йдеться в повідомленні.

Львівська обласна державна адміністрація висловлює співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.

За інформацією Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, пошуково-рятувальні роботи завершені.

Отже, під завалами людей немає.

За станом на даний момент продовжуються роботи з розбору завалу будівельних конструкцій.

Силами Держнс врятовано 7 осіб, у тому числі 5 дітей.

Під завалами виявлено тіла 8 осіб, у тому числі 5-річного хлопчика.

7 осіб госпіталізовано у Дрогобицьку міську лікарню №1.

Після стабілізації стану 2 дітей транспортовані на реанімобілях в Міську дитячу клінічну лікарню Львова та 1 жінка - у Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 6:00 29 серпня 8 осіб (з них 1 дитина) загинули та 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через обвал 28 серпня будинку у Дрогобичі.