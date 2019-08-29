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29 серпня 2019, четвер, 17:37 209
Суспільство 2019-08-29T20:00:03+03:00
Українські Новини
72% киян вважають, що президент не має права нав'язувати їм міського голову замість обраного Кличка, – опитува

72% киян вважають, що президент не має права нав'язувати їм міського голову замість обраного Кличка, – опитування Рейтинг

72% киян вважають, що президент України Володимир Зеленський не має політичного права призначати на посаду голови Київської міської державної адміністрації кого-небудь крім обраного громадянами мера. Про це стало відомо з дослідження соціологічної групи "Рейтинг", яке було проведено 20-27 серпня 2019 року.

"72% киян вважають, що президент не має політичного права призначати на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншу особу, крім тієї, що обрали кияни на виборах міського голови, 17% – протилежної думки, ще 11% – не визначилися з відповіддю", – йдеться в результатах опитування.

Також більшість респондентів вважає, що вибори в Києві повинні пройти планово – восени 2020 року.

"39% вважають, що планові вибори міського голови Києва повинні відбутися якомога швидше, в цьому році, 7% – за дострокові вибори навесні, в той же час 43% – за проведення їх у жовтні 2020, як заплановано", – повідомили соціологи.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 20-27 серпня 2019 року серед жителів Києва від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю, вибіркова сукупність склала 1000 респондентів, особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження становить не більше 3,1%.

Нагадаємо, що за результатами опитування "Київський омнібус", проведеного Центром досліджень і комунікацій ActiveGroup, на найближчих виборах кияни проголосували б так: Віталій Кличко – 47%, Олександр Омельченко – 14,3%, Геннадій Балашов – 9%, Борислав Береза – 8,3%.

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