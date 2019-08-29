Реконструкція Дарницької площі буде завершена до кінця нинішнього дорожнього сезону, - Кличко

Завершити реконструкцію Дарницької площі столична влада планує до кінця нинішнього дорожнього сезону.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає офіційний сайт мера Києва.

"Столичні дорожники працюють і вдень, і вночі, аби встигнути виконати роботи на запланованих об’єктах інфраструктури. Сьогодні капітально оновлюють одразу кілька великих магістралей, мостів та транспортних розв’язок, - зазначив Кличко. - Наприклад, на Дарницькій площі, де нещодавно розпочали капітальний ремонт проїжджої частини, вже облаштували нижній шар асфальту - на проїзді від проспекту Соборності на Харківське шосе", - написав мер.

За його словами, роботи тривають і на самій площі. Вже за кілька тижнів там вкладатимуть новеньке асфальтне покриття.

"До речі, як запевняють дорожники, нові матеріали, що почали використовувати в будівництві столичних доріг, - більш якісні і витривалі. Завдяки високому вмісту в них щебню щільних порід, що утворює своєрідний "кам’яний скелет", покриття не піддається деформаціям. На капітально оновлені дороги підрядники дають 5 років гарантії. Якщо ж виникають проблеми – ремонтують покриття за власний рахунок", - підкреслив Віталій Кличко.

Він додав, що на Дарницькій площі також відремонтують тротуари і облаштують на них ФЕМ-покриття, оновлять пішохідні переходи та встановлять сучасне LED-освітлення. "Завершити реконструкцію Дарницької площі плануємо до кінця нинішнього сезону. Головне - щоб погода не підвела", - наголосив мер столиці.