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29 серпня 2019, четвер, 16:31 18
Верховна Рада і партії 2019-08-29T17:30:01+03:00
Українські Новини
Бойко хоче, щоб Рада розглянула виконання Мінських угод

Бойко хоче, щоб Рада розглянула виконання Мінських угод

Юрій Бойко. Фото: прес-служба
Юрій Бойко. Фото: прес-служба "Опозиційної платформи"

Сьогодні, 29 серпня, в перший робочий день Ради 9 скликання Бойко заявив, що у першу чергу Верховна Рада має розглянути Постанову про виконання Мінських угод. Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє прес-служба "Опозиційної платформи".

Він зазначив, що першим має бути розглянуто Постанову, спрямовану на виконання Мінських угод, підготовлену опозиціонерами.

"Цей проект Постанови буде зареєстрований. Ця Постанова принципова і для нас, і для всього українського народу. І ми будемо наполягати на його негайному розгляді", – підкреслив парламентарій.

Політик також зазначив, що "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" не буде голосувати за новий склад уряду.

"Кадрові питання, які планується винести в зал, проходили повз нашої фракції, тому нам невідомі кандидатури на посаду прем'єр-міністра і міністрів. Все це відбувається з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради, оскільки кандидатури повинні вноситися після консультацій з фракціями і розгляду їх у парламентських комітетах. Тому ми не будемо брати участь у голосуванні за Кабінет Міністрів. А за звільнення старого уряду проголосуємо із задоволенням", – сказав Юрій Бойко.

"Призначення Генерального прокурора і голови СБУ – це також справа правлячої коаліції, яка ще формується. Ми не знаємо цих кандидатур, тому важко оцінити їх професійні якості. Але головне, що всі призначення повинні відбуватися з дотриманням Регламенту. Верховна Рада не повинна порушувати Закон і показувати поганий приклад суспільству", – підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.
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