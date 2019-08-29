Нардеп Фельдман закликав правоохоронців розслідувати осквернення пам'ятника в Миколаївській області

У Миколаївській області вандали осквернили пам'ятник семи тисячам закатованих євреїв, яких розстріляли на цьому місці в 1941 році. У зв'язку з цим народний депутат України Олександр Фельдман закликав правоохоронців звернути особливу увагу на дану антисемітську провокацію і провести розслідування

Про це Фельдман написав на своїй сторінці в Facebook.

"Чергова антисемітська провокація, на цей раз в Миколаївській області: вандали "прикрасили" свастиками пам'ятник семи тисячам убитих нацистами євреїв, серед яких були в основному жінки, діти, люди похилого віку. Такий цинізм просто вражає, але, на жаль, вже не дивує, адже це далеко не перший подібний напад. Вкотре закликаю правоохоронні органи звернути особливу увагу на всі подібні випадки і зробити максимум для того, щоб злочинці були знайдені і понесли покарання", - заявив Фельдман

На думку народного депутата, це питання міжнаціонального і міжконфесійного миру, спокою і стабільності в Україні.

"Врешті-решт, питання її (України - ред) іміджу на міжнародній арені. Всі спроби підштовхнути Україну до скочування в печерний антисемітизм, спроби посіяти ворожнечу між людьми і відтак дуже непростій ситуації, в якій ми знаходимося, повинні бути жорстко припинені", - зазначив Фельдман.

Нагадаємо, в Миколаївській області, недалеко від Врадіївки, вандали осквернили пам'ятник семи тисячам закатованих євреїв. Невідомі намалювали на пам'ятнику свастики і нецензурно підписали, повідомив на своїй сторінці в Facebook директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

"Серед убитих (у 1941 році - ред) були, в основному, люди похилого віку, жінки і діти..." - уточнив Долинський і опублікував фото.