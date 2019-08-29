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29 серпня 2019, четвер, 12:42 20
Судова влада 2019-08-29T15:00:04+03:00
Українські Новини
Мати Сенцова не отримала обіцяний дзвінок від сина

Мати Сенцова не отримала обіцяний дзвінок від сина

Олег Сенцов. Фото: В'ячеслав Прокоф'єв / Коммерсант
Олег Сенцов. Фото: В'ячеслав Прокоф'єв / Коммерсант

Засуджений в Росії в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові український режисер Олег Сенцов вперше за довгий час не подзвонив матері, хоча раніше завжди зв'язувався з нею в кінці місяця. Про це Крим.Реалії повідомила мати Сенцова Людмила.

"Ні, не зателефонував, хоча вчора, 28-го, був як раз місяць, як він дзвонив в той раз. А він рівно через місяць на 20 хвилин починає дзвонити, але вчора не подзвонив. Чекала сьогодні, думаю, може... Дзвінка немає. Я чула тільки одне: буде якийсь обмін на 33 33. Олег в цей список не ввійшов. Сказали так, ось я чула так. Коли я розмовляла з киянами позавчора, так, сказали, що він в Лабитнангі у в'язниці, в тій же колонії. Ніде ніякого руху. Від Олега прийшло (у мене день народження був 12-го) рекомендований лист. Думаю, що таке. Він листівку послав. У перший раз за всі 5 років з привітаннями і сказав: "Мамо, ти вір, ми скоро обнімемося". Ось це було написано", – розповіла Людмила Сенцова.

Місце знаходження Сенцова зараз невідомо. Російські телеграм-канали "Незыгарь", "Baza" стверджують, що Сенцова вивезли вчора вдень з колонії №8 в місті Лабытнанга. Про це повідомило джерело в спецвідділі колонії. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Як повідомляли Українські Новини, Кримського режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченко затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року .

25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок стосовно українського режисера Сенцова по справі про підготовку терактів у Криму. Сенцов отримав 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях, Сенцов "письмово погодився на прийом їжі". Він назвав це "вимушеним заходом через загрозу насильницького годування".

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.

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