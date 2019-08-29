ДП "Тростянецький спиртовий завод" планує запустити вакуумно-випарну установку, яка врази зменшить кількість рідких відходів барди, інформує портал podrobnosti.ua.

Про це заявляє в.о. керівника Тростянецького спиртзаводу Богдан Білейчук. За його словами, випарну станцію на підприємстві встановлять вже у 2020 році. Технологія, за якою працюватиме нова станція, дозволить перетворити 600 тон відходів барди на 60 тон, які після переробки підуть на добрива для аграрного сектору.

Крім того, цього тижня Тростянецький спиртзавод оприлюднив нові лабораторні дослідження, які доводять, що виробництво заводу не шкодить екології і не забруднює повітря. Зокрема, дослідження ДУ "Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ" показали - вміст аміаку та сіроводню у досліджених зразках атмосферного повітря в смт. Тростянець Вінницької області, де розташоване підприємство, не перевищує допустимих концентрацій. Такі самі висновки надала і незалежна Центральна біохімічна лабораторія. За їхніми замірами - хімічні показники атмосферного повітря в нормі. Обидва дослідження були проведені одночасно, наприкінці липня.

Результати обох лабораторних досліджень, отримані нещодавно, ДП "Тростянецький спиртовий завод" буде використовувати у судах. Також на ДП "Тростянецький спиртовий завод" запевняють – мають дозвіл на запуск роботи від ДП "Укрспирт". Усі попередні дозволи на виробництво – чинні. Тож поновити роботу підприємство готове вже зараз.

Нагадаємо, на Вінничині обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупинила роботу ДП "Тростянецький спиртовий завод" через скарги населення на сморід. Протести місцевих мешканців проти сморіду в смт. Тростянець розпочалися в червні цього року. Мітингами люди хотіли привернути увагу влади та змусити її заборонити підприємству працювати без належних очисних споруд. 25 липня, Вінницький окружний адміністративний суд почав розгляд резонансної справи щодо Тростянецького спиртового заводу, який звинувачують у масовому забрудненні навколишнього середовища. Підготовче засідання відбудеться 3 вересня 2019-го року.