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29 серпня 2019, четвер, 11:58 10
Політика 2019-08-29T12:18:00+03:00
Українські Новини
У буфеті Верховної Ради подорожчала їжа

У буфеті Верховної Ради подорожчала їжа

Страви в буфеті Ради. Фото:
Страви в буфеті Ради. Фото: "Країна"

В день першого засідання Верховної Ради 9 скликання у будівлі парламенту відкрилася їдальня. Асортимент в ній не змінився, але страви подорожчали. Про це повідомляє "Страна".

Після урочистого засідання новообраного парламенту в 10:20 було оголошено перерву до 13:00, багато вирушили в їдальню, щоб перекусити. В тому числі, співаки хору. Вони зайняли столи в буфеті, депутати в основному їдять стоячи.

Виявилося, що меню для нових обранців народу не змінилося порівняно з минулим роком, але його позиції подорожчали. Так, бутерброд із сьомгою обійдеться депутатам у 48,36 грн, а раніше він коштував 39 грн. Бутерброд з ікрою замість 44 грн коштує 55,98 грн. Кекс раніше коштував 14 грн, а зараз 19 грн.

За чашку кави з нардепів просять 20 грн, салат "Цезар" варто 40,45 грн, борщ з яловичиною - 45,67 грн, свинячі котлети - 55,45 грн, котлета по-київськи - 46,49 грн, гречка - 12,04 грн, пюре - 18,8 грн.

Страви в буфеті Ради. Фото: Страви в буфеті Ради. Фото: "Страна"

А от три роки тому в меню депутатів Ради з'явилися тигрові креветки і знизилися ціни.

Раніше в березні Українські Новини опублікували розцінки на страви в їдальні Верховної Ради.

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