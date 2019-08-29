"Центренерго" профінансує запуск нової лави на держшахті "Капітальна" на Донбасі на 50 млн гривень

ПАТ "Центренерго" виділить 50 млн гривень на запуск нового очисного забою на одній з найбільших в Україні шахт "Капітальна" в Мирнограді на Донбасі.

"Сьогодні шахта вже отримала обладнання на 38 млн гривень, планується ще один транш у розмірі 12 млн гривень. Кошти будуть витрачені на запуск другої північної лави. Керівництво "Центренерго" пішло назустріч і перерахувало нам кошти в якості передоплати за видобуте вугілля. Вперше за всю історію взаємин вугільників і енергетиків, енергогенеруюча компанія взяла на себе за фактом обов'язки держави і самостійно прийняла рішення про фінансування розвитку вуглевидобутку, а відповідно і про посилення власної сировинної бази. Наприклад, добова норма видобутку вугілля на шахті на даний момент - 1,6 тис тонн. Запуск нової лави дозволить добувати близько 3 тис тонн на добу, що сильно допоможе поліпшити наше фінансове становище", - повідомив генеральний директор ДП" Мирноградвугілля" Олександр Зорін.

За його словами, запуск нового очисного забою на шахті планується в кінці вересня.

"Для шахти це серйозний крок почати працювати, збільшувати кількість робочих місць, підвищувати обсяг видобутку вугілля. Попередньо ми плануємо, що середньомісячний видобуток може зрости в два рази. Якщо зараз в місяць шахта видобуває 46-48 тисяч тонн вугілля, то після запуску нового очисного забою видобуток збільшиться до 90 тисяч тонн", - розповів Зорін.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прокоментували ситуацію із заборгованістю по зарплаті гірникам державних шахт. Більше 500 млн гривень перерахували на погашення заборгованості. З них 250 млн грн бюджетних коштів виділив уряд, ще 260 млн грн авансом в екстреному порядку перерахувало "Центренерго".