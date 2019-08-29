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29 серпня 2019, четвер, 10:15 379
Економіка 2019-08-29T12:15:02+03:00
Українські Новини
"Центренерго" профінансує запуск нової лави на держшахті "Капітальна" на Донбасі на 50 млн гривень

"Центренерго" профінансує запуск нової лави на держшахті "Капітальна" на Донбасі на 50 млн гривень

ПАТ "Центренерго" виділить 50 млн гривень на запуск нового очисного забою на одній з найбільших в Україні шахт "Капітальна" в Мирнограді на Донбасі.

"Сьогодні шахта вже отримала обладнання на 38 млн гривень, планується ще один транш у розмірі 12 млн гривень. Кошти будуть витрачені на запуск другої північної лави. Керівництво "Центренерго" пішло назустріч і перерахувало нам кошти в якості передоплати за видобуте вугілля. Вперше за всю історію взаємин вугільників і енергетиків, енергогенеруюча компанія взяла на себе за фактом обов'язки держави і самостійно прийняла рішення про фінансування розвитку вуглевидобутку, а відповідно і про посилення власної сировинної бази. Наприклад, добова норма видобутку вугілля на шахті на даний момент - 1,6 тис тонн. Запуск нової лави дозволить добувати близько 3 тис тонн на добу, що сильно допоможе поліпшити наше фінансове становище", - повідомив генеральний директор ДП" Мирноградвугілля" Олександр Зорін.

За його словами, запуск нового очисного забою на шахті планується в кінці вересня.

"Для шахти це серйозний крок почати працювати, збільшувати кількість робочих місць, підвищувати обсяг видобутку вугілля. Попередньо ми плануємо, що середньомісячний видобуток може зрости в два рази. Якщо зараз в місяць шахта видобуває 46-48 тисяч тонн вугілля, то після запуску нового очисного забою видобуток збільшиться до 90 тисяч тонн", - розповів Зорін.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прокоментували ситуацію із заборгованістю по зарплаті гірникам державних шахт. Більше 500 млн гривень перерахували на погашення заборгованості. З них 250 млн грн бюджетних коштів виділив уряд, ще 260 млн грн авансом в екстреному порядку перерахувало "Центренерго".

Більше новин про: Шахта Вугілля ПАТ "Центренерго" Мирноград Олександр Зорін

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