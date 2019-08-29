Українські звіроферми утилізували понад 25 тис тонн відходів птахофабрик

За перші шість місяців 2019 року норкові ферми в Україні утилізували понад 25 тис. тонн відходів птахоферм і рибзаводів як корм для своїх тварин, що на 10% більше, ніж в минулому році. Про це повідомив Президент Асоціації звероводів України Олександр Дикий.

Він також повідомив, що норкові ферми є природним утилізатором відходів птахівництва і рибної галузі. "З'їдаючи масу відходів, звіроферми виконують дуже важливу екологічну функцію і, по суті, дозволяють організувати безвідходне виробництво харчових продуктів. За обсягами утилізації відходів норкові ферми вже сьогодні створюють сильну конкуренцію утилізуючим компаніям в 22 країнах Європи, де розвинене звірівництво", - впевнений Олександр Дикий .

Президент Асоціації звероводів України також навів у приклад Польщу, яка в Європейському союзі є одним з великих виробників м'яса птиці. На його думку, однією зі складових успіху птахівництва в Польщі є норкові ферми, які купують відходи птахофабрик як корм для хутрових тварин, чим суттєво знижують кінцеву вартість м'яса птиці.

"Якби не норкові ферми, то птахофабрикам потрібно було б платити великі гроші переробним заводам за утилізацію своїх відходів. Що природно відбилося б на собівартості м'яса птиці і, зрозуміло, на гаманці кінцевого споживача. Наприклад, німецькі утилізуючі компанії борються в Польщі з норковими фермами за такі відходи, намагаючись на законодавчому рівні заборонити їх діяльність, використовуючи як інструмент тиску екологічні та зоозахисних організацій", - зазначив Дикий.

В Україні існують норкові ферми, які, навпаки платять за те, що їм дають відходи, тим самим знижуючи собівартість виробництва птиці. Хочете дешевшу курку - потрібно розвивати засоби захисту рослин", - повідомив Олександр Дикий.