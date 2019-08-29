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29 серпня 2019, четвер, 09:27 294
Бізнес 2019-08-29T12:30:05+03:00
Українські Новини
Жителі відразу трьох областей вимагають від "Гадячсир" розрахуватися за борги по молоку, - ЗМІ

Жителі відразу трьох областей вимагають від "Гадячсир" розрахуватися за борги по молоку, - ЗМІ

Фото: Латифундист
Фото: Латифундист

Більше 200 жителів Полтавської, Житомирської та Сумської областей в середу, 28 серпня, вийшли на акцію протесту в Гадячі (Полтавська область) з вимогою до "Гадячсир", "Лозівського молочного заводу" і "Білогір'я молокопродукт" погасити заборгованість в розмірі 59 млн грн.  Як передає кореспондент "ДС", працівники молочних підприємств групи компаній "Укрлендфармінг" відзначають, що через цю заборгованість підприємства-виробники молока виявилися на межі закриття.

 Учасники протесту підкреслюють, що всі підприємства-боржники входять в групу компаній "Альміра", кінцевим власником яких є Олег Балюк.  Через заборгованість, що виникла, виробники молока накопичують заборгованість перед селянами, а також не можуть вчасно розраховуватися за податковими зобов'язаннями.  Якщо найближчим часом "Альміра" не погасить борги, без роботи можуть залишитися понад 1500 осіб, а молочне стадо доведеться вирізати - вже сьогодні деякі господарства змушені зменшувати поголів'я худоби через брак коштів на його утримання.

 Як зазначив директор Східного кластера групи компаній "Укрлендфармінг" Юрій Щербак, борг в розмірі 59 млн грн утворився за три роки.  Спершу підприємства групи компаній "Альміра" платили за весь отриманий обсяг молока, потім почали зменшувати виплати.  "З часом продукцію стали приймати, відмовляючись оформляти належним чином документи, а потім і зовсім примушували виробників привозити молоко під загрозою того, що не розрахуються за вже накопиченими боргами", - зазначив Щербак.  В результаті сума боргу досягла 59 млн грн, тому працівники молочних підприємств вийшли на мирну акцію протесту.  З проханням вплинути на боржників звернулися і до місцевої влади, оскільки на межі закриття опинилися підприємства, податки від діяльності яких наповнюють місцевий бюджет.  Як відзначають в "Укрлендфармінг", тільки з початку 2019-го підприємства, яким сьогодні загрожує припинення роботи, заплатили більше 50 млн страхових внесків, податків і зборів із заробітної плати співробітників.

 Акцію протесту учасники планують проводити до повного погашення боргу.

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