Зеленського закликали негайно провести аудит Укрзалізниці та змінити керівництво

Діяльність вищого керівництва Укрзалізниці призвела до катастрофічних наслідків. "Прибутковість" УЗ забезпечується за рахунок систематичного невиконання планів капітальних інвестицій, компанія втратила більше половини парку вагонів, зростає дефіцит кваліфікованих кадрів. Про це йдеться у депутатському зверненні Ігоря Артюшенка до президента Володимира Зеленського.

Нардеп зазначає, що низька ефективність управління держкомпанією призвела до того, що в деяких випадках наявність контингенту (поїздні, локомотивні, маневрові диспетчери) становить 30% від потреби. Дефіцит щодо забезпечення станційної роботи та формування поїздів – до 20%. Відбувається швидке зростання непродуктивних витрат.

Наприклад, станом на липень 2019 року дефіцит локомотивних бригад для забезпечення процесу перевезень становить не менш як 1300 осіб, при цьому непродуктивні витрати, що пов’язані з неякісною організацією праці, за перше півріччя – не менше 150 млн грн.

Зростання обсягів перевезень, що декларує керівництво УЗ, не відбулось. Але загальні витрати, яких зазнало господарство на здійснення виробничої діяльності за 6 місяців 2019 року, становили приблизно 11,5 млрд грн., що більше минулорічних на 600 млн грн.

Стрімко зменшуються обсяги власного вагонного парку. Якщо у 2016 році парк вагонів Укрзалізниці був 140 тис. одиниць, то у 2018 році – лише 60 тис. одиниць. Навантаження вагонів з ознакою ЦТЛ (Центр транспортноï логістики УЗ) за останні три місяці не перевищувало 25%. УЗ була вимушена масово переводити свій парк вагонів у довготривалий запас та в неробочий парк, адже в останні три місяці плата за подобове користування вагонами УЗ зросла утричі від вартості, що значно зменшило попит на них з боку ринку.

В УЗ, за даними Артюшенка, практично нівельована графікова система організації руху вантажних поїздів, звітність за цим напрямком роботи спотворена, що призводить до суттєвих втрат локомотивного господарства, простою вагонного парку. Провальна політика організаціï перевезень за перше півріччя призвела до втрати локомотивного господарства в загальній сумі близько 550–600 млн грн.

Відсутність інвестиційноï політики та ритмічного забезпечення поставок для ремонту інфраструктури призвела до втрати швидкості. Кожного року технічна швидкість руху поїздів зменшується на 3–5%, що призводить до стабільного зростання непродуктивних витрат. За 6 місяців 2019 року УЗ перевитратила на паливно-енергетичні ресурси майже 690 млн грн.

Нардеп зазначає, що керівництво Укрзалізниці так і не провело обіцяного розподілу майна інфраструктури на профільне (яке забезпечує експлуатацію) та інвестиційне (включаючи непрофільні активи), а це продовжує продукувати корупцію та неефективність.

"Аналіз ефективності діяльності керівництва Укрзалізниці свідчить, що настав час не лише для радикальних кадрових рішень, але й для притягнення керівників держкомпанії до кримінальної відповідальності. Закликаємо вас ініціювати перевірку стану справ в Укрзалізниці із залученням правоохоронних структур МВС, СБУ та НАБУ. Топ- менеджмент сьогодні фактично вбиває держкомпанію, з кожним днем його перебування при владі шлях до відновлення Укрзалізниці стає більш довгим. Необхідне вжиття термінових заходів і, насамперед, ухвалення кадрових рішень щодо вищого керівництва Укрзалізниці", – йдеться у зверненні нардепа до президента.

Три тижні тому чотири комітети Верховної Ради (транспорту, аграрний, промисловості та підприємництва, паливно-енергетичний) надіслали листи президенту та прем’єр-міністру щодо неспроможності керівництва Укрзалізниці забезпечити перевезення вантажів, знизити рівень корупції, що завдає шкоди всій економіці України.

Парламентські комітети та представники найбільших галузевих об’єднань наголосили на відсутності локомотивів та неякісному ремонті наявної тяги, неефективному використанні вантажних вагонів, зриві програми оновлення парку. Через відсутність тяги та непрофесійний менеджмент залишаються покинутими майже 400 вантажних поїздів на 25 тис. вагонів. У зверненні йдеться, що ПАТ "Укрзалізниця" призупинило роботу автоматизованої системи "Управління пересилкою порожніх вагонів", повернулось до ручного розподілу вагонів з "акцентом на маршрутні відправлення" та закриває станції дляздійснення навантажень.