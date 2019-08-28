Госпсуд Києва залучив до справи результати дослідження рівня обізнаності споживачів про ТМ "Корвалол Corvalolum" за клопотанням "Фармак"

Господарський суд Києва залучив до справи результати дослідження рівня обізнаності споживачів про торгову марку "Корвалол Corvalolum" за клопотанням компнії "Фармак".

Дане рішення було прийнято за підсумками судового засідання.

Зокрема, 28 серпня відбулося підготовче судове засідання у справі про добре відоме позначення "Корвалол Corvalolum", в ході якого судом було розглянуто клопотання позивача - Фармацевтичної фірми Дарниця щодо залучення компанії "Фармак" в якості співвідповідача у справі і клопотання АТ "Фармак" про притягнення до висновку соціологічного опитування споживачів по ДВ "Корвалол Corvalolum" як доказ по даній судовій справі.

Обидва клопотання були задоволені в повному обсязі.

Підготовче засідання було відкладено до 4 вересня 2019.

Компанія "Фармак" зазначає, що рішення про визнання торгового знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим на ім'я "Фармак" залишається в силі.

"Фармак" захищає своє ексклюзивне право на добре відоме позначення "Корвалол Corvalolum". Що стосується Єдиного державного реєстру добре відомих знаків. Згідно з чинним законодавством України не існує Єдиний державний реєстр добре відомих знаків, є тільки Перелік, який ведеться уповноваженою установою. Добре відомий знак "Корвалол Corvalolum" сьогодні діє незалежно від наявності або відсутності в Переліку, таким чином, рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку торгівлі України від 20 червня 2017 про визнання знака добре відомим в Україні на ім'я акціонерного товариства "Фармак" для товарів 5 класу МКТП станом на 01 грудня 2002 року і наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 липня 2017 року №1037 є дійсними і не є скасованим, тобто зазначені рішення і наказ є такими, що вступили в силу з дати їх прийняття, і продовжують залишатися в силі", - зазначив Дмитро Таранчук, директор з правового забезпечення "Фармак".

Таранчук зазначив, що згідно з п. 7.6 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року №228 Рішення Апеляційної палати, прийняте за результатами розгляду заяви, вступає в силу з утвердження його наказом Державної служби.

Разом з тим, згідно з п. 7.8 порядку знак, визнаний загальновідомим в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, який ведеться Державною службою.

До переліку також вносяться дані про дату вступу в силу рішення, яким визнано, що знак став добре відомим в Україні, датою, знак став добре відомим в Україні, повне найменування, місцезнаходження юридичної особи - власника знака, прізвища, імені, по батькові місця проживання для фізичної особи - власника знака; - зображення знака, переліку товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні.

Виходячи з вищевказаного, на думку Таранчука, дія прав на добре відомий знак виникає з моменту затвердження Рішення Апеляційної палати наказом Мінекономрозвитку, а не з моменту внесення відомостей про нього до переліку.

Як повідомляли Українськi Новини, Велика палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і направила справу про суперечку за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся до суду з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол - Дарниця".

У червні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Дане рішення було оскаржено фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки і "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

На початку березня 2019 року "Фармак" відсвяткував 60-річчя з дня першого випуску лікарського препарату "Корвалол".

Продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

Компанія Farmak Group N.V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".