У Львівській області відкрили міст через Дністер

Львівська область 28 серпня відкрила міст через річку Дністер в Жидачівському районі. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні, 28 серпня, відбувся огляд завершення реконструкції мостового переходу через річку Дністер на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-12 "Стрий - Тернопіль - Кропивницький – Знам'янка", - йдеться в повідомленні.\r\nСтарий міст був визнаний аварійним в 2008 році, а перекритий в 2017 році, після обвалу балки.\r\nДорожники відразу приступили до проектування нового мосту та в липні 2018 почали будівельні роботи.\r\nДовжина нового мостового переходу становить 181,05 м.\r\nВлаштовано по одній смузі руху в кожному напрямку, загальна ширина проїзної частини становить 7,5 м.\r\nКонструкція проїзної частини мосту складається з монолітної накладної плити, гідроізоляції, нижнього та верхнього шарів асфальтобетонного покриття.\r\nТакож влаштовані підходи до мосту довжиною 1,326 км і тротуари.\r\nДля забезпечення безпеки дорожнього руху встановлені необхідні дорожні знаки, металеве бар'єрне та перильне огородження, напрямні стовпчики і нанесена горизонтальна дорожня розмітка.\r\nБудівельні роботи тривали - 13 місяців.\r\nВартість робіт - 229,4 млн гривень.\r\nЗамовником робіт виступила Служба автомобільних доріг у Львівській області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що мер подасть у відставку у разі зриву терміну відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня 2019 року.