У Львівській області відкрили міст через Дністер

Львівська область 28 серпня відкрила міст через річку Дністер в Жидачівському районі. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 28 серпня, відбувся огляд завершення реконструкції мостового переходу через річку Дністер на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-12 "Стрий - Тернопіль - Кропивницький – Знам'янка", - йдеться в повідомленні.

Старий міст був визнаний аварійним в 2008 році, а перекритий в 2017 році, після обвалу балки.

Дорожники відразу приступили до проектування нового мосту та в липні 2018 почали будівельні роботи.

Довжина нового мостового переходу становить 181,05 м.

Влаштовано по одній смузі руху в кожному напрямку, загальна ширина проїзної частини становить 7,5 м.

Конструкція проїзної частини мосту складається з монолітної накладної плити, гідроізоляції, нижнього та верхнього шарів асфальтобетонного покриття.

Також влаштовані підходи до мосту довжиною 1,326 км і тротуари.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху встановлені необхідні дорожні знаки, металеве бар'єрне та перильне огородження, напрямні стовпчики і нанесена горизонтальна дорожня розмітка.

Будівельні роботи тривали - 13 місяців.

Вартість робіт - 229,4 млн гривень.

Замовником робіт виступила Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що мер подасть у відставку у разі зриву терміну відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня 2019 року.