Дрогобич Львівської області вирішив відселити всі сім'ї зі зруйнованого будинку

Дрогобич Львівської області вирішив відселити всі 64 сім'ї зі зруйнованого будинку. Про це Українським Новинам повідомив представник Дрогобицької міської ради, передають Українські Новини.

"Будуть відселені всі сім'ї", - сказав він.

За його словами, таке рішення прийнято через загрозу нового обвалу.

Всі родини планують переселити в один із санаторіїв курортного міста Трускавець, який знаходиться поруч з Дрогобичем.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники продовжують пошуки 5 людей під завалами будинку в Дрогобичі Львівської області.

2 людини загинули і 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через вибух 28 серпня о 2:46 у будинку на вул. Грушевського, 101 в Дрогобичі у Львівській області.