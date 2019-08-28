Голова ДАБІ обговорив питання будівельного контролю з членами Американської торгівельної палати в Україні

28 серпня пройшла зустріч Голови ДАБІ України Сергія Кузьміна з представниками транснаціональних корпорацій у рамках платформи Американської торговельної палати. Темами зустрічі стали перспективи розвитку державного архітектурно-будівельного контролю в Україні, поліпшення інвестиційного клімату та сталий розвиток будівельної галузі. На зустрічі були окреслені найбільш проблемні питання держархбудконтролю та системні шляхи їх вирішення. Про це повідомляє прес-служба ДАБІ України.

Представники іноземного бізнесу з оптимізмом оцінили початок структурних реформ у ДАБІ України. Найбільш болючою точкою члени Американської торговельної палати в Україні назвали невмотивовані та абстрактні відмови у видачі дозвільної документації на об’єкти класів наслідків СС2 та СС3. У зв’язку з цим, інвестори відмітили доцільність та своєчасність окремого доручення Сергія Кузьміна щодо заборони на непрозорі та вкрай формальні підстави для відмови у реєстрації.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено сфері ліцензування. Сергій Кузьмін та представники бізнесу дійшли консенсусу стосовно необхідності модернізації цієї функції ДАБІ. Зокрема, сторони обговорили проблематику ліцензування нерезидентів. Також Сергій Кузьмін звернув увагу міжнародного бізнесу на необхідність змін на ринку експертних організацій. Некомпетентна та некоректна експертиза проектно-будівельної документації є одним з головних джерел владних зловживань. Голова ДАБІ наголосив на необхідності створення прозорої процедури скасування акредитації недоброчесних експертних організацій.

"Переконаний, Держархбудінспекція стане послідовним союзником Американської торговельної палати у досягненні спільних цілей заради сталого розвитку українського будівництва", – резюмував Сергій Кузьмін.

Нагадаємо, Голова ДАБІ Сергій Кузьмін дав доручення керівникам територіальних органів взяти під особистий контроль дотримання строків внесення інформації, зазначеної у повідомленні про початок будівельних робіт, до Єдиного реєстру. А також звернув увагу, що в реєстрі мають бути дані про кожний такий отриманий Держархбудінспекцією документ – без будь-яких надуманих підстав для відмов у реєстрації.