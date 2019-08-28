Руслан Хаврюта: є приклади держав, які зібрались з різних частин, змогли досягти успіху

Блогер Руслан Хаврюта вважає, що люди, які намагаються поділити Україну за територіальною ознакою, не знають історії та навів приклади країн, які були поділені, але змогли досягти успіху.

Є у нас така категорія громадян, які розповідають, що от на Галичині - там справжні українці. Там Європа, австро-угорщина, культура, все таке. І що таким особливим і правильним людям немає що робити в тій незрозумілій Україні з тими... ну, хто там за Збручем.

Такі ж персонажі існують на іншому кордоні країни, де "асобий мінталітєт, услиштє данбас" і оце от все. Теж вважають, що вони мають жити окремо і всі ми бачимо, до чого це призвело.

Основним аргументом цих людей є те, що Україна така велика, така різна і жити разом такі різні частини просто нездатні. Кажуть, часто, це люди з претензією на інтелектуальність, які ще й пишуть інколи книжки. Але, певно, шкільний курс історії для них не існував, а без базових знань дуже ж просто робити висновки, бо вони будуть базуватись виключно на своїх вподобаннях, а не на тому, як подібні процеси вже колись відбувались.

Скажімо, Німеччина, яка є найпотужнішою державою Євросоюза, на початку 19го сторіччя представляла собою набір з 38 різних держав і тільки після 1850го почала збиратись в щось єдине. А ще за 60 років вже представляла собою силу, яка могла воювати з половиною Європи. Досі люди з Баварії часто вважають себе в першу чергу саме баварцями. Схожа історія і в інших регіонах країни, але при цьому всьому вони можуть жити разом і збудувати найпотужнійшу економіку в своєму регіоні.

Або Італія, яка в середині того ж 19го сторіччя була поділена більше ніж на 10 держав. Навіть сама італійська відрізнялась. Я вже не кажу про ментальні розбіжності між мешканцем Мілана, римлянами і сицілійцями. Але вони змогли об’єднатись і живуть разом, будуючи країну. І якщо ви скажете, що у них жопа з економікою, то, знаєте, нам би таку жопу хоча б на пару років, щоб перепочити.

США. Які представляли собою клаптики території зі своїми законами, та і досі, скажімо, Техас і Каліфорнія дуже відрізняються. Але і хіпарь в Сан-Франциско і суровий техасець з револьвером розуміють, що в першу чергу вони американці. Тому це найпотужніша економіка світу.

Тобто, є приклади держав, які зібрались з різних частин, змогли досягти успіху, збудувати хороші умови життя для своїх громадян, розвинути економіку до лідируючих позицій і йти вперед. Правда, я нещодавно ще почув точку зору, що навіщо розвивати економіку, якщо немає національної ідеї, бо от ми зробимо потужну економіку, а вона дістанеться росіянам. Ну це як не дарувати квіти своїй жінці, бо вона, теоретично, одного дня може від тебе піти. Тобто, дуже клінічно хвора позиція.

Тому, коли черговий колективний дроздов почне розповідати, що десь за річкою люди не такі, то сміливо шліть його нахєр. Бо я, скажімо, ніколи не любив Крим чи Донецьк, але це мій Крим і мій Донецьк, а всі, хто вважають інакше, можуть йти до дупи.