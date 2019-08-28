АРМА без конкурсу віддала управління Херсонською нафтоперевалкою невідомій компанії

Управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом може перейти від державного "Підприємства по забезпеченню нафтопродуктами" (ПОНП) до ТОВ "Вествайт Трейд". Про це свідчить оприлюднений у системі ProZorro звіт про укладення 23 серпня договору між цією компанією та Нацагентством з питань виявлення розшуку та управління активами, отриманими від корупційних або інших злочинів (далі - АРМА), повідомляє enkorr.

Процес зміни управителя запущено 26 липня 2019 р. Тоді слідчий одеської поліції Лілія Цішенко звернулася в Київський райсуд Одеси з проханням передати управління Херсонського нафтоперевалочного комплексу від ДП "Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами", у якого він знаходиться на зберіганні з 2014 р, до АРМА .

Після цього сайті АРМА в розділі "особи, що можуть здійснюватися управління активами", з'явилися дві компанії, які нібито мають кваліфікацію для управління об'єктами перевалки і зберігання нафтопродуктів. Це ТОВ "Карпат-ЕКО", що спеціалізується на утилізації відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів, і ТОВ "Вествайт Трейд", раніше не помічене в роботі на ринку нафтопродуктів.

23 серпня без проведення тендеру або публічного конкурсу, АРМА уклала 5-річний контракт з ТОВ "Вествайт Трейд" на "управління об'єктом нерухомого майна". Сам договір в системі ProZorro не оприлюднений, доступний тільки звіт про його укладення. У цьому звіті не уточнюється яким саме об'єктом "Вествайт Трейд" буде управляти.

ТОВ "Вествайт Трейд" зареєстровано в жовтні 2018 р. на жителя Києва Олега Мороза, потім в квітні 2019 р. компанія була перереєстрована на жителя м. Остер Чернігівської області В'ячеслава Авершина. У відкритих реєстрах юросіб немає інформації про іншу підприємницьку діяльності В. Авершіна.

У телефонній розмові з enkorr директор "Вествайт Трейд" В. Авершін від коментарів утримався, пообіцявши уточнити "по херсонському питанню після закінчення наради". На момент виходу публікації, коментар отримати не вдалося.

Також enkorr направив запит в АРМА з проханням пояснити причину вибору ТОВ "Вествайт Трейд" в якості управителя майном без проведення конкурсу або тендера.

Процес зміни управителя Херсонського нафтоперевалочного комплексу відбувається одночасно зі спробами СБУ і прокуратури заблокувати роботу перевалки. 10-11 серпня СБУ провела обшук на пришвартованому до причалу терміналу танкері "Мрія", чим на час заблокувала роботу перевалки. 20 серпня судно було захоплено збройним загоном СБУ і прикордонслужби в нейтральних водах і примусово відбуксували в Херсон .

Довідка enkorr

Херсонська нафтоперевалка визнана речовим доказом у справі Сергія Курченко і з осені 2014 року на підставі рішення Приморського суду Одеси знаходиться в оперативному управлінні ДП "Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами". ДП ПОНП є правонаступником ДП "Феодосійське ПОНП", яке перереєстровано після окупації Криму. Засновником ДП ПОНП виступає Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

У 2018 р Понпеї прийняв 84,6 тис. Т імпортних нафтопродуктів (12% від загального обсягу перевалки морпорту). У І півріччі 2019 року - 45,3 тис. Т (16%).