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28 серпня 2019, середа, 16:03 11
Економіка 2019-08-28T16:04:49+03:00
Українські Новини
АРМА без конкурсу віддала управління Херсонською нафтоперевалкою невідомій компанії

АРМА без конкурсу віддала управління Херсонською нафтоперевалкою невідомій компанії

Управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом може перейти від державного "Підприємства по забезпеченню нафтопродуктами" (ПОНП) до ТОВ "Вествайт Трейд". Про це свідчить оприлюднений у системі ProZorro звіт про укладення 23 серпня договору між цією компанією та Нацагентством з питань виявлення розшуку та управління активами, отриманими від корупційних або інших злочинів (далі - АРМА), повідомляє enkorr.

Процес зміни управителя запущено 26 липня 2019 р. Тоді слідчий одеської поліції Лілія Цішенко звернулася в Київський райсуд Одеси з проханням передати управління Херсонського нафтоперевалочного комплексу від ДП "Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами", у якого він знаходиться на зберіганні з 2014 р, до АРМА .

Після цього сайті АРМА в розділі "особи, що можуть здійснюватися управління активами", з'явилися дві компанії, які нібито мають кваліфікацію для управління об'єктами перевалки і зберігання нафтопродуктів. Це ТОВ "Карпат-ЕКО", що спеціалізується на утилізації відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів, і ТОВ "Вествайт Трейд", раніше не помічене в роботі на ринку нафтопродуктів.

23 серпня без проведення тендеру або публічного конкурсу, АРМА уклала 5-річний контракт з ТОВ "Вествайт Трейд" на "управління об'єктом нерухомого майна". Сам договір в системі ProZorro не оприлюднений, доступний тільки звіт про його укладення. У цьому звіті не уточнюється яким саме об'єктом "Вествайт Трейд" буде управляти.

ТОВ "Вествайт Трейд" зареєстровано в жовтні 2018 р. на жителя Києва Олега Мороза, потім в квітні 2019 р. компанія була перереєстрована на жителя м. Остер Чернігівської області В'ячеслава Авершина. У відкритих реєстрах юросіб немає інформації про іншу підприємницьку діяльності В. Авершіна.

У телефонній розмові з enkorr директор "Вествайт Трейд" В. Авершін від коментарів утримався, пообіцявши уточнити "по херсонському питанню після закінчення наради". На момент виходу публікації, коментар отримати не вдалося.

Також enkorr направив запит в АРМА з проханням пояснити причину вибору ТОВ "Вествайт Трейд" в якості управителя майном без проведення конкурсу або тендера.

Процес зміни управителя Херсонського нафтоперевалочного комплексу відбувається одночасно зі спробами СБУ і прокуратури заблокувати роботу перевалки. 10-11 серпня СБУ провела обшук на пришвартованому до причалу терміналу танкері "Мрія", чим на час заблокувала роботу перевалки. 20 серпня судно було захоплено збройним загоном СБУ і прикордонслужби в нейтральних водах і примусово відбуксували в Херсон .

Довідка enkorr

Херсонська нафтоперевалка визнана речовим доказом у справі Сергія Курченко і з осені 2014 року на підставі рішення Приморського суду Одеси знаходиться в оперативному управлінні ДП "Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами". ДП ПОНП є правонаступником ДП "Феодосійське ПОНП", яке перереєстровано після окупації Криму. Засновником ДП ПОНП виступає Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

У 2018 р Понпеї прийняв 84,6 тис. Т імпортних нафтопродуктів (12% від загального обсягу перевалки морпорту). У І півріччі 2019 року - 45,3 тис. Т (16%).
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