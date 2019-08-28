Підготовка до опалювального сезону: "Центренерго" у вересні закупить більше 1 млн тонн вугілля

ПАТ "Центренерго" уклало договори на постачання понад 1 млн тонн вугілля на вересень 2019 року. Про це повідомляє прес-служба компанії, інформує портал rbc.ua.

З них "Центренерго" закупить 200 тисяч тонн вугілля марки "Г" у державних вугледобувних підприємств за ціною 2,5 тис грн за тонну. 100 тисяч тонн вугілля марки "Г" у ДТЕК за ціною 2,2 тис грн за тонну. 200 тисяч тонн вугілля марки "Г" у компанії VITOL SA за ціною 1 695 грн за тонну, який буде доставлений в Україну кораблями з Колумбії. 350 тисяч тонн вугілля марки "Т" у ТОВ "Нафта Форс" за ціною 1,97 тис грн за тонну. І ще 180 тисяч тонн вугілля марки "Г" у приватних підприємств за ціною від 2 тис до 2,2 тис грн за тонну.

"Сьогодні триває робота над диверсифікацією джерел поставок вугілля, що є одним з основних умов забезпечення роботи ТЕС ПАТ "Центренерго". Загальний обсяг поставок вугілля на вересень 2019 року становитиме понад 1 млн тонн за середньозваженою вартістю 2064 грн за тонну (Qr - 5500 kKal/kg), що при рівній виробленні 2000 мВт/год, дозволить накопичити на складах не менше 380 тисяч тонн вугілля для спокійного проходження осінньо-зимового періоду", - розповіли в прес-службі компанії.

До складу Центренерго входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прокоментували ситуацію із заборгованістю по зарплаті гірникам державних шахт. Більше 500 млн гривень перерахували на погашення заборгованості. З них 250 млн грн бюджетних коштів виділив уряд, ще 260 млн грн авансом в екстреному порядку перерахувало "Центренерго".