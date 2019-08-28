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  • Правоохоронці ігнорують факт купівлі російського вугілля держкомпанією у фірми-одноденки, тому що це інтерес Коломойського, - Трохимець
28 серпня 2019, середа, 13:41 260
Економіка 2019-08-28T15:00:02+03:00
Українські Новини
Правоохоронці ігнорують факт купівлі російського вугілля держкомпанією у фірми-одноденки, тому що це інтерес К

Правоохоронці ігнорують факт купівлі російського вугілля держкомпанією у фірми-одноденки, тому що це інтерес Коломойського, - Трохимець

Державна компанія "Центренерго" купуватиме російське вугілля у фірми-одноденки, але правоохоронні органи на це ніяк не реагують. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook.

 "Не встигли вщухнути пристрасті навколо "Роттердаму+", які постійно підігріває представник Президента Андрій Герус, як ринок енергетики сколихнула нова сенсація - державний оператор теплових електростанцій "Центренерго" закуповуватиме «російське» вугілля у фірми-одноденки. При чому дивним чином бенефіціар постачальника на 400 млн грн є один з менеджерів компанії, що входить до групи "Приват" олігарха Коломойського", - написав Трохимець.

 Експерт звернув увагу, що за часів президента Порошенка державна компанія не купувала російське вугілля, яке насправді може виявитись вугіллям з окупованих Росією українських територій. Він також вважає, що угода "Центренерго" на купівлю вугілля не зацікавила правоохоронні органи, оскільки вона пов’язана з інтересами олігарха Ігоря Коломойського.

"За часів Порошенко державне "Центренерго" російське вугілля не купувало. Та й існує висока вірогідність, що насправді це ніяке не російське вугілля, а їде воно з ЛНР/ДНР. Про що вказують джерела у ЗМІ. Тобто державні управлінці наплювали на війну, на людей, які щодня гинуть на Донбасі. Їм аби забезпечити прибутки своєму новому хазяїну.І щось мовчить Герус! І НАБУ не біжить ні до кого з підозрами! СБУ ніяк не реагує! І Баканову ніхто не дзвонить! Все правильно - адже це дружній бізнес Ігоря Коломойського", - наголосив Трохимець.

 Нагадаемо, раніше Незалежна профспілка гірників України зверталась до виконуючого обов’язки голови СБУ Івана Баканова з проханням перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством "Центренерго" вугілля з окупованих районів Донбасу. За оприлюдненою ЗМІ інформацією, "Центренерго" підписало контракт на 400 млн грн. з невідомою бориспільською фірмою "Нафта Форс", заснованою лише в серпні минулого року із статутним фондом в 1 тис. грн.

 Як повідомлялось, минулого тижня відбулася нарада за участі президента Володимира Зеленського на тему функціонування нової моделі енергоринку, де виявилося, що вугілля за ціною, розрахованою за формулою "Роттердам+", дешевше імпортного вугілля з ПАР, США або Колумбії.
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