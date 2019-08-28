Топологія, стрічка Мебіуса і симетрія – у Києві презентували книгу японського математика

У Києві презентували книгу японського математика Масао Моріта "Математик, який перетворився на мурашку" від благодійного проекту ЛакіБукс. Це перша спроба відомого популяризатора науки, вченого і TedEx-спікера познайомити зі своїми ідеями дитячу аудиторію. Для цього він поєднав математичний погляд на світ з ідеями класичної японської філософії. Допоміг йому в цьому відомий майстер з розпису тканин та книжкової ілюстрації Кацудзо Вакісака, створивши еклектичне і символічне художнє оформлення розповіді.

«На сьогоднішній день українська версія книги - перший і єдиний переклад «математика-мурашки». Книга спрямована на дітей, які прагнуть розвивати свої математичні здібності. А разом з тим зануритися в світ наукової фантастики і японської філософії, –розповідає ініціатор проекту Лакі Букс, Сергій Токарєв з LuckyLabs.

Лакі Буквы пустив книгу у видавництві "Чорні вівці". Перша презентація відбулася в київській бібліотеці ім. Саші Чекаліна на Пріорці. Там читачі бібліотеки зустрілися з кандидатом фізико-математичних наук, старшим науковим співробітником Інституту математики НАНУ Іриною Єгорченко. Вона продемонструвала маленьким читачам, що математика не тільки складна, але і дивно захоплююча наука.

"Математика дуже красива і цікава наука, і хочеться щоб діти побачили цю красу. Людство придумало математику для спрощення життя, і корисно навчитися користуватися цими досягненнями, щоб краще приймати рішення, щоб розуміти світ навколо нас. Математика розвиває мозок. Фізкультура це не тільки тренування, але і навчання навичкам тренуватися все життя. Не менш цікава математика корисна для тренування мозку і навичок мислення на все життя", - вважає Ірина Єгорченко.

На презентації діти дізналися що таке топологія, як виглядає стрічка Мебіуса і на які дивовижні зміни вона здатна, а також познайомилися з магічними квадратами і симетрією.

"Я ще не так багато вчила математику в школі, я тільки в третьому класі. Але дуже чекаю, коли у мене будуть такі уроки, як сьогодні. Мені подобається рахувати, і подобаються різні фігури, особливо трикутник. Математика –найцікавіша із наук! Я раніше не знала, що бувають книги про математику, і тепер хочу прочитати вдома цю, про мураху", –розповіла учасниця презентації Ганна.

"Математик, який перетворився в мурашки" – сьома книга проекту Лакі Букс. Математичну тематику проект вибирає не вперше. У минулому році в проекті вийшла книга українського автора Кузька Кузякіна "#ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА?». Нова книга безкоштовно пополнитфонды 150 бібліотек семи Східних і Південних областей України.