Київський метрополітен відсторонив компанію Ахметова з аукціону на покупку електроенергії

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відхилило заявки дочірньої компанії енергохолдингу ДТЕК "Київські енергетичні послуги" та ПРАТ "Черкаське хімволокно" та допустила 6 компаній до участі в аукціоні на закупівлю 96 млн кВт-год електричної енергії.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Відповідно до тендерної документації, компанія "Київські енергетичні послуги" не була допущена в зв'язку з двома помилками у тендерній документації.

Замовником зазначено назву закупівлі "електрична енергія", тоді як у листі компанії найменування закупівлі зазначено як "електрична енергія".

Також "Київські енергетичні послуги" у листі написали "кількість товару визначається на підставі знятих показників електролічильника, який встановлений на об'єкті Київський метрополітен", тоді як у тендерній документації "електролічильники" вказані в множині.

У свою чергу компанія "Черкаське хімволокно" не була допущена до торгів, оскільки вона не надала довідку, яка підтверджує наявність ліцензії з постачання електроенергії.

При цьому "Київський метрополітен" допустив до аукціону ТОВ "Енерго збут транс", ТОВ "Энерга Суми", ТОВ "АС", ТОВ "Торгова електрична компанія", ТОВ "Газова компанія Енергоком" і ТОВ "Електро-ресурс".

Предметом закупівлі даного тендеру є 95,988 млн кВт/год електроенергії зі стартовою ціною 272,41 млн гривень.

Термін поставки: до 31 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Київський метрополітен скасував тендер на ТЕО лінії метро на Троєщину.

Також мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко заявив, що столична влада починає будівництво метро на Виноградар.