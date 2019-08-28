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28 серпня 2019, середа, 11:35 13
Верховна Рада і партії 2019-08-28T13:15:03+03:00
Українські Новини
Криза освіти триватиме, поки держава економить на майбутніх поколіннях, - Льовочкін

Криза освіти триватиме, поки держава економить на майбутніх поколіннях, - Льовочкін

За останні п'ять років реальні витрати на освіту знизилися більш ніж на 40%, причому навіть занижені показники фінансуються не в повному обсязі. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін напередодні нового навчального року в школах і вузах, інформує персональний портал політика.

"Фінансування освіти все останні п'ять років в кризі. Якщо в 2013 році в консолідованому бюджеті воно становило еквівалент 13,2 млрд доларів - тобто 7,2% ВВП, - то в плані на 2019 рік стоїть сума, еквівалентна 9,1 млрд доларів, що становить 6% ВВП. Втрачений відсоток ВВП - це ті гроші, через які скорочується кількість навчальних закладів і педагогів", - заявив Сергій Льовочкін.

Також політик зазначив, що в останні роки відбувається значне недофінансування за статтею "Освіта" в зведеному бюджеті. У 2016-му за нею було недоотримано 9,8 млрд грн (7,1% витрат), в 2017-м - 14,2 млрд грн (7,4%), в 2018-м - 13,8 млрд грн (6,2%). Тенденція зберігається і нинішнього року: недофінансування тільки в держбюджеті за загальним фондом за перше півріччя склало 14%.

"Недостатньо коштів виділяється, перш за все, на субвенцію регіонам, через що місцева влада змушена скорочувати кількість педагогів. З цієї ж причини в країні різко скоротилася кількість закладів профтехосвіти та позакласного виховання. У новий навчальний рік українські школи входять з тими ж проблемами. Вони не будуть розвиватися, поки держава таким чином економить. Лише перегляд бюджетного фінансування дозволить вирвати освіту з кризи", - резюмував Сергій Льовочкін.

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