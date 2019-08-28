Американський полковник назвав головною проблемою Яворівського полігону військовослужбовців, - ЗМІ

Українські військовослужбовці — головна проблема Яворівського навчального центру.

Про це повідомив підполковник ЗС США, начальник "Об'єднаної багатонаціональної групи по підготовці – Україна" (JMTG-U) Роберт Трейсі у своєму особистому блозі, пише "Страна". У той же час, начальник управління по зв'язках з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник заявив в коментарі Радіо Свобода, що цей блог - "вкидання і провокація", яка розійшлася російськими і українськими ЗМІ.

Видання зазначає, що він служив в офісі глави законодавчих органів в Пентагоні, Вашингтон. До приїзду в Україну, командував 1-м батальйоном 502-го піхотного полку (Теннесі).

"Мої підлеглі, готуючи інструкторів і тренувальні зони, допомагають перетворювати Яворівський навчальний центр в самостійну одиницю. Але до наступного року дива не станеться і доведеться продовжити нашу місію. Причому до навчальної бази полігону претензій практично немає. Заважають цьому процесу самі українські військовослужбовці.

По-перше, українці не знають англійської мови. І вчити її відмовляються. Моїм інструкторам на заняттях часом потрібно залучати до взводу перекладачів. Але і це не завжди допомагає. Справа в тому, що навіть між собою вони не можуть знайти спільної мови! Одні говорять тільки українською, інші тільки російською. Деякі взагалі можуть говорити на румунському або угорському.

По-друге, місцеві солдати дуже ледачі і жадібні. На заняттях не хочуть нічого робити, часом відверто саботують будь-яку дію, що виходить від американських інструкторів. Крім того, завжди треба бути готовим до того, що український військовий може вкрасти і перепродати потрапивший йому на очі предмет.

По-третє, це поголовне пияцтво. На Яворівському полігоні п'ють всі українські військові. У зв'язку з цим ми були змушені починати заняття з проведення тестів на наявність алкоголю в крові тих, хто навчається. Але навіть це мало допомагає. Часом багатьох відверто п'яних українців доводилося не допускати на заняття. А деякі заняття взагалі доводилося або скасовувати, або переносити на невизначений час. При цьому вражає бездіяльність місцевого командування, яке за весь час так і не змогло вплинути на тих, хто навчається. Часом здається, що українські командири самі беруть участь в пиятиках разом зі своїми підлеглими.

По-четверте, більшість українських солдатів слабо досвідчені. Навіть найпростіші завдання в ході занять вони не в змозі виконати з першого разу. Та й з другої спроби нічого не виходить. В принципі чого очікувати іншого, якщо більшість солдатів набирається з неписьменних і бідних верств населення. А найрозумніші і просунуті вже давно виїхали на заробітки.

Але що вразило найбільше - так це відверта корупція. В українській армії за будь-яке просування по службі треба давати хабар. Причому не важливо, чи хоче рядовий стати капралом або молодший офіцер хоче отримати нову посаду, будь-який з них повинен за це заплатити своєму старшому начальнику. І це є нормою для всієї української армії. Існують і свої розцінки. Причому чим вища посада або звання, тим більший треба дати хабар. І ніхто нікого не боїться. По-іншому у них ніяк ", - написав він у своєму блозі.

Скріншот: rktracy.blogspot