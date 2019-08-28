Приміщення в "Арена Сіті" продають за 65 млн гривень

Фінансова компанія "Інвестхіллс Веста" виставила на аукціон нежитлове приміщення в торгово-розважальному центрі "Арена Сіті" у Києві зі стартовою ціною 65 млн гривень.\r\nПро це свідчать дані в системі "Prozorro.Продажі", передають Українські Новини.\r\nНа аукціон виставлено приміщення площею 976,3 кв. м на 3-му поверсі ТРЦ.\r\nВоно складається з 2 частин: офісної площею 480 кв. м і 26 автономних номерів готелю загальною площею 496,3 кв. м.\r\nАукціон стартував 27 серпня.\r\nПропозиції приймаються до 29 вересня, проведення аукціону заплановано на 30 вересня.\r\nТим часом Смілянський хоче продати будівлю Головпоштамту у Києві.