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28 серпня 2019, середа, 10:27 10
Нерухомість 2019-08-28T10:27:12+03:00
Українські Новини
Приміщення в "Арена Сіті" продають за 65 млн гривень

Приміщення в "Арена Сіті" продають за 65 млн гривень

Фінансова компанія "Інвестхіллс Веста" виставила на аукціон нежитлове приміщення в торгово-розважальному центрі "Арена Сіті" у Києві зі стартовою ціною 65 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі "Prozorro.Продажі", передають Українські Новини.

На аукціон виставлено приміщення площею 976,3 кв. м на 3-му поверсі ТРЦ.

Воно складається з 2 частин: офісної площею 480 кв. м і 26 автономних номерів готелю загальною площею 496,3 кв. м.

Аукціон стартував 27 серпня.

Пропозиції приймаються до 29 вересня, проведення аукціону заплановано на 30 вересня.

Тим часом Смілянський хоче продати будівлю Головпоштамту у Києві.

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