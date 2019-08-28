У Києві сьогодні перекриють Повітрофлотський проспект: як буде ходити громадський транспорт

У середу, 28 серпня, в Києві перекриють автомобільний рух по Повітрофлотському проспекту.

Як повідомила прес-служба КМДА, зміни пов'язані з проведенням заходів з нагоди Дня пам'яті загиблих і зниклих без вести бійців за незалежність України.

Перекриття проспекту змінить маршрути автобусів №119 і тролейбусів №8, №9, №17, №19, №19д і №30.

Воздухофлосткий проспект буде перекритий від Солом'янської площі до будинку №25. Обмеження руху почне діяти з 9:00, а відкриють проїзд по магістралі в 12:00.

З 9:00 і орієнтовно до 12:00 рух маршрутів буде організовано наступним чином: