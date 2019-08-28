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28 серпня 2019, середа, 09:45 10 Інфографіка
Транспорт 2019-08-28T10:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві сьогодні перекриють Повітрофлотський проспект: як буде ходити громадський транспорт

У Києві сьогодні перекриють Повітрофлотський проспект: як буде ходити громадський транспорт

Обмеження руху.
Обмеження руху.

У середу, 28 серпня, в Києві перекриють автомобільний рух по Повітрофлотському проспекту.

Як повідомила прес-служба КМДА, зміни пов'язані з проведенням заходів з нагоди Дня пам'яті загиблих і зниклих без вести бійців за незалежність України.

Перекриття проспекту змінить маршрути автобусів №119 і тролейбусів №8, №9, №17, №19, №19д і №30.

Воздухофлосткий проспект буде перекритий від Солом'янської площі до будинку №25. Обмеження руху почне діяти з 9:00, а відкриють проїзд по магістралі в 12:00.

З 9:00 і орієнтовно до 12:00 рух маршрутів буде організовано наступним чином:

  • Автобус № 119 від вулиці Василя Касіяна до Повітрофлотського проспекту буде йти за діючим маршрутом, далі — вулиця Василя Липківського — вулиця Ползунова — вулиця Івана Огієнка — Повітрофлотський проспект, далі за діючим маршрутом;
  • Тролейбуси маршрутів №8 і №9 відповідно від вулиці Смілянської та аеропорту "Київ" імені Сікорського до Повітрофлотського проспекту з діючими маршрутами, далі — вулиця Солом'янська — вулиця Протасів Яр — вулиця Івана Федорова — вулиця Велика Васильківська — вулиця Жилянська — вулиця Шота Руставелі — вулиця Рогнединская — вулиця Еспланадна — станція метро "Палац Спорту";
  • Тролейбус маршруту №17 від станції метро "Площа Льва Толстого" до залізничного вокзалу "Південний";
  • Тролейбус маршруту №19 від вулиці Ольжича до залізничного вокзалу "Південний";
  • Тролейбус маршруту №19д від вулиці Юрія Іллєнка до залізничного вокзалу "Південний";
  • Тролейбус маршруту №30 на ділянках від вулиці Милославської до залізничного вокзалу "Південний" та від вулиці Кадетський гай до вулиці Борщагівської.

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