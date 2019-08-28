Зниження ціни на газ для Луганської ТЕС - єдине рішення для порятунку регіону, - Гаврилечко

Зниження ціни на газ для Луганської ТЕС - єдина можливість забезпечити регіон світлом і теплом в умовах блокади поставок вугілля Росією. Про це заявив економічний експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.

"Проблема із забезпеченням електроенергією Луганській області має вирішуватися на державному рівні. І це не проблема ДТЕК чи інших приватних компаній, це проблема відносин України і Росії. Станція працює на антрациті. З 2017 року антрациту на території, підконтрольній уряду України немає. Немає і під'їздів до станції з території України. Вугілля возять з Росії. Зрозуміло, що це ризик. Тому з 2017 року мусується як тема будівництва залізної гілки на станцію, так і тема будівництва підстанції Кремінна, яка б збільшила перетоки електроенергії з об'єднаної енергосистеми України до Луганської області. Але ніхто проблему не хотів вирішувати, і зараз жителі Луганської області надані по суті самі собі", - заявив Гаврилечко.

На його думку, коли з 1 червня Росія перекрила поставки вугілля та станція вимушено перейшла на газ, який значно дорожчий, уряд прийняв єдино вірне рішення - знизити ціну на газ для Луганської ТЕС.

"У цій ситуації Гройсман приймає єдине правильне рішення - знизити ціну на газ для станції. Тимчасово, до розблокування поставок. Головне, що люди будуть зі світлом і теплом. А ще й з водою, тому що якщо станція зупиниться - то перестануть працювати насоси, та й всі системи життєзабезпечення накриються мідним тазом", - підкреслив Гаврилечко.

Експерт також розкритикував скасування рішення уряду, яке слідувало згодом, зазначивши, що альтернативи введенню спецціни на газ для Луганської ТЕС немає. В іншому випадку регіон буде повністю паралізований.

"Але раптом потім трапляється неймовірне - уряд скасовує рішення про зниження ціни. Мотивує це тим, що ситуацію можна вирішити без зниження ціни і просто добудувавши додаткові лінії. Але будівництво підстанції в Кремінній, яка може дати доппотужності, закінчиться в травні 2020 року. Грошей же на газ як і раніше немає - раз немає Постанови Кабміну. ​​Значить, станція не зможе його закуповувати. і як підсумок - жителі регіону залишаться без світла і тепла. Подарували надію і відразу ж забрали. Зниження ціни на газ - це єдине рішення для порятунку регіону. Альтернативи рішенню Кабміну щодо зниження ціни немає", - підкреслив Гаврилечко.

Нагадаємо, 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу замість вугілля при виробництві електроенергії. Причиною цього стало блокування поставок антрациту на ТЕС з території Росії. З 27 серпня для економії газу Луганська теплоелектростанція перейшла на роботу одним енергоблоком.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 14 серпня заявив, що держава в порядку надзвичайної ситуації знижує ціну на газ для Луганської ТЕС, оскільки якщо газ буде надходити за комерційною ціною, то вартість електроенергії для жителів області зросте в кілька разів. 15 серпня уряд ініціював скасування цього рішення. Одночасно НЕК "Укренерго" доручено прискорити реалізацію проекту будівництва в області другої лінії енергозабезпечення.