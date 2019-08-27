«Нафтогаз» планує збільшити імпорт газу майже на 20% в 2019

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує збільшити імпорт природного газу на 18,1%, або на 1,266 млрд куб. м до 8,266 млрд. куб. м в 2019 році порівняно з 2018 роком.

Про це йдеться в пояснювальній записці до внесеного до Кабінету Міністрів проекту фінансового плану НАКу, текст якої має у своєму розпорядженні Українські Новини.

Весь газ буде імпортовано з Європи.

Всього в 2019 році «Нафтогаз» розраховує оперувати ресурсом природного газу в розмірі 30,044 млрд. Куб. м, з якого 14,266 млрд куб. м буде видобуто в Україні (13,627 млрд. куб. м - «Укргазвидобування»), 8,266 млрд куб. м - імпортовано, 7,512 млрд. куб. м - відібрано з ПСГ.

В 2019 «Нафтогаз» розраховує закачати в ПСГ 9,746 млрд. Куб. м, з них 5,102 млрд - власного видобутку, а 4,644 млрд куб. м - імпортованого.

Всього до кінці року НАК розраховує накопичити в ПСГ 15,210 млрд кубометрів газу, з них 3,245 млрд складе газ власного видобутку, а 11,875 млрд кубометрів - імпортний (включаючи залишки запасів накопиченого за підсумками 2018 року).

На думку НАКу, такі обсяги плюс залишок, забезпечений іншими учасниками ринку (зазвичай близько 1 млрд гривень), дозволить забезпечити українських споживачів газом в січні-лютому 2020 року, а при сприятливих погодних умовах - і в березні.

Такий варіант розвитку подій необхідний в разі, якщо імпорт газу в січні-лютому 2020 року неможливий через ймовірне припинення транзиту російського газу через Україну з 2020 року.

Як повідомлялося, за станом на 21 серпня запас газу в ПСГ становить 17,4 млрд. Кубометрів.

У 2018 році Національною акціонерна компанія "Нафтогаз України" імпортувала з європейського ринку 7 млрд куб. м газу, що на 19,5%, або на 1,7 млрд куб. м менше, ніж за 2017 рік.

У 2018 році Україна знизила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром" на 7,2%, або на 6,7 млрд куб. м, до 86,77 млрд куб. м в порівнянні з 2017 роком (93,457 млрд куб. м).

У 2018 році Україна в цілому знизила імпорт природного газу на 24,6%, або на 3,455 млрд куб. м до 10 590,6 млн куб. м в порівнянні з 2017 роком.

У 2018 "Укргазвидобування" скоротила видобуток товарного газу і збільшила його витрати на виробничі потреби.