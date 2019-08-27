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  • Кампанія проти призначення Авакова в новий Кабмін може бути викликана помстою Порошенка, – Постернак
27 серпня 2019, вівторок, 20:46 257
Політика 2019-08-27T21:00:01+03:00
Українські Новини
Кампанія проти призначення Авакова в новий Кабмін може бути викликана помстою Порошенка, – Постернак

Кампанія проти призначення Авакова в новий Кабмін може бути викликана помстою Порошенка, – Постернак

Кампанія в інтернеті і запланований мітинг під офісом Президента Володимира Зеленського проти призначення міністра МВС України Арсена Авакова в новий склад Кабінету Міністрів можливо організована Петром Порошенком.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав політтехнолог Олег Постернак.

"Боротьба проти Авакова триває. В інтернеті пішла кампанія, щоб не допустити його призначення в новий склад уряду. Призначили мітинг під офісом Президента. Кампанію активно підтримують вчорашні порохоботи. Невже Порошенко мстить? Чи настільки боїться?" - написав Олег Постернак.

Він висловив думку, що масовість кампанії проти Авакова означає, що його насправді планують залишити в Кабміні.

Олег Постернак заявив, що роботу поліції можна довго критикувати, але треба підходити об'єктивно.

"Аваков, як мінімум, не дав провести масові фальсифікації на двох поспіль виборах, поліція все ж не допускає розгулу бандитизму, незважаючи на наповнення країни нелегальною зброєю", - написав політтехнолог. За його словами, Арсен Аваков провів реформу ДАІ і створив патрульну поліцію.
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