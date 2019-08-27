На Kyiv Smart City Forum представлять розробки у сфері розумних рішень, впроваджені у Києві, - КМДА

1 жовтня у конгресно-виставковому центрі "Парковий" уже вчетверте стартує Kyiv Smart City Forum, де презентують останні розробки у сфері "розумних" рішень, інноваційні досягнення української столиці, глобальні процеси діджиталізації та smart-технології у розбудові міського простору. Про це пише прес-служба КМДА.

Одна із головних тем цьогорічного форуму – діджиталізація Києва та українських міст для комфорту і безпеки громадян. Експерти обговорять світові тенденції у цій сфері, зокрема, уніфікацію платіжних систем. Представники столичної влади презентують розвиток і перспективи цифрової інфраструктури Києва. Також йтиметься про інноваційні екосистеми, технології моніторингу споживання енергетичних ресурсів і оцінки екологічної ситуації, сортування сміття.

Цього року учасників очікують 8 тематичних секцій (виступи у форматі SHORT TALKS, презентації, воркшопи, панельні дискусії), 1000 м демозони (демонстрація технологічних рішень вендорів, інноваційні продукти для розумних міст), 3500 гостей (представників місцевих влад, посольств, міжнародних організацій, бізнес-кіл, ЗМІ, вендорів, урбаністів, лідерів думок). У КВЦ "Парковий" площею понад 6000 кв. м пройде тест-драйв електрокарів і гібридів.

У рамках форуму відбудеться щорічна церемонія нагородження міст-інноваторів Smart Місто 2019. Найкращі міські проекти, громадські та державні ініціативи будуть визначені в 5 номінаціях:

відкрите інноваційне місто – за успішне залучення жителів до процесів управління містом на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій;

найкраща транспортна модель міста – за найвищі стандарти у розвитку міської транспортної інфраструктури;

найкомфортніше місто для життя – за найвищі стандарти проживання та високий рівень задоволеності мешканців;

місто стартапів – за підтримку запуску нових інноваційних проектів та технологічних рішень для вдосконалення міського простору;

екологічно відповідальне місто – за використання розумних технологій для захисту та відновлення міської екосистеми.

Як відомо, торік у рамках церемонії столицю визнали "Найбільш комфортним містом для життя".

Ознайомитися із детальною програмою Kyiv Smart City Forum 2019 можна за посиланням.

Нагадаємо, що Kyiv Smart City Forum започатковано для залучення провідних компаній світу до реалізації інноваційних проектів у Києві, налагодження співпраці київської влади та іноземних експертів у сфері інноваційних технологій, впровадження проектів із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.