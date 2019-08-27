"Босоногій діві" Сезарії Эворі Google присвятив дудл

У вівторок 27 серпня компанія Google присвятила дудл "Босоногій діві" Сезарії Эворе.

Сезарія Евора - легендарна співачка з Кабо - Верде (Острови Зеленого мису) народилася 27 серпня 1941 року. Сьогодні їй мало виповнитися 78 років.

Співачка також відома завдяки своєму прізвиську: "Босонога діва", яке артистка отримала за те, що завжди виходила на сцену босоніж. Навіть будучи зіркою світового рівня, вона завжди пам'ятала про своїх земляків на Островах Зеленого Мису, і таким чином віддавала символічну данину бідності, в якій вони жили, і з якої вийшла вона сама.

Компанія Google присвятила дудл Сезарії Эворе. Скріншот: google.com

Відомо, що майбутня артистка народилася в родині музиканта Жюстино да Круз Евора і кухарки Доні Джоані. Після смерті батька в 1948, мати дівчини віддала її в інтернат, щоб полегшити життя. З 17-річного віку, Евора повернулася додому і працювала в музичних барах Мінделу (друге за величиною місто Кабо-Верде).

Сезарія Евора в молодості. Фото:uznayvsе.ru

Артистка виконувала пісні в стилі "морна" - жанр, традиційний для Островів Зеленого Мису, а також "фаду", африканські пісні і коладера.

Активну кар'єру жінка почала в 43 роки, тоді ж і записала свій перший сольний альбом. На початку 1980-х років Сезарія Евора початку тур по Європі. А вже у 1988 році вона стала знаменита на весь світ. Особливе визнання співачка отримала після виходу її четвертого альбому "Міс Перфумаду" в 1992 році.

Сезарія Евора в зрілому віці. Фото:liveinternet.ru

У травні 2010 року через проблеми з серцем співачці довелося скасувати всі свої концертні виступи до кінця року.

В квітні 2011 року виступала з концертами в Пермі, Нижньому Новгороді, Москві. 5 квітня на прес-конференції в Нижньому Новгороді відмовилася заспівати через незвичного для неї холоду.

У вересні 2011 року вона оголосила про завершення співочої кар'єри

Артистка померла у віці 70 років в Кабо-Верде.

8 березня 2012 року один з трьох найбільш використовуваних аеропортів Кабо-Верде на острові Сан-Висенти був перейменований на честь Сезарії Евори.

На честь пам'ятної дати Google присвятив всесвітньо відомій співачці Doodle. На ньому зображена Сезарія Евора з мікрофоном, що співає на тлі моря.