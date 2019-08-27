підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
27 серпня 2019, вівторок, 17:50 9
Шоу-бізнес 2019-08-27T18:30:03+03:00
Українські Новини
"Босоногій діві" Сезарії Эворі Google присвятив дудл

"Босоногій діві" Сезарії Эворі Google присвятив дудл

У вівторок 27 серпня компанія Google присвятила дудл "Босоногій діві" Сезарії Эворе.

Сезарія Евора - легендарна співачка з Кабо - Верде (Острови Зеленого мису) народилася 27 серпня 1941 року. Сьогодні їй мало виповнитися 78 років.

Співачка також відома завдяки своєму прізвиську: "Босонога діва", яке артистка отримала за те, що завжди виходила на сцену босоніж. Навіть будучи зіркою світового рівня, вона завжди пам'ятала про своїх земляків на Островах Зеленого Мису, і таким чином віддавала символічну данину бідності, в якій вони жили, і з якої вийшла вона сама.

Компанія Google присвятила Doodle Сезарії Эворе.Скріншот: google.comКомпанія Google присвятила дудл Сезарії Эворе. Скріншот: google.com

Відомо, що майбутня артистка народилася в родині музиканта Жюстино да Круз Евора і кухарки Доні Джоані. Після смерті батька в 1948, мати дівчини віддала її в інтернат, щоб полегшити життя. З 17-річного віку, Евора повернулася додому і працювала в музичних барах Мінделу (друге за величиною місто Кабо-Верде).

Сезарія Евора в молодості. Фото:uznayvsе.ru

Артистка виконувала пісні в стилі "морна" - жанр, традиційний для Островів Зеленого Мису, а також "фаду", африканські пісні і коладера.

Активну кар'єру жінка почала в 43 роки, тоді ж і записала свій перший сольний альбом. На початку 1980-х років Сезарія Евора початку тур по Європі. А вже у 1988 році вона стала знаменита на весь світ. Особливе визнання співачка отримала після виходу її четвертого альбому "Міс Перфумаду" в 1992 році.

Сезарія Евора в зрілому возрасте.Фото:liveinternet.ruСезарія Евора в зрілому віці. Фото:liveinternet.ru

У травні 2010 року через проблеми з серцем співачці довелося скасувати всі свої концертні виступи до кінця року.

В квітні 2011 року виступала з концертами в Пермі, Нижньому Новгороді, Москві. 5 квітня на прес-конференції в Нижньому Новгороді відмовилася заспівати через незвичного для неї холоду.

 

У вересні 2011 року вона оголосила про завершення співочої кар'єри

Артистка померла у віці 70 років в Кабо-Верде.

8 березня 2012 року один з трьох найбільш використовуваних аеропортів Кабо-Верде на острові Сан-Висенти був перейменований на честь Сезарії Евори.

На честь пам'ятної дати Google присвятив всесвітньо відомій співачці Doodle. На ньому зображена Сезарія Евора з мікрофоном, що співає на тлі моря.
Архів
Новини
"Євросолідарність" висуне Джемілєва на посаду заступника голови Ради 19:03
Прем'єр Гончарук і генпрокурор Рябошапка: Лещенко назвав кандидатів на ключові посади 18:55
Депутат Київради Сергій Майзель спростував фейк про причетність до корупційних схем та звернувся до НАБУ 18:41
На Kyiv Smart City Forum представлять розробки у сфері розумних рішень, впроваджені у Києві, - КМДА 18:37
"Нафтогаз" не передбачив у проекті фінплану отримання компенсації за поставку газу за ПСО 18:16
більше новин
Екс-президент України розповів, що не може заснути без пістолета 12:54
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу Роттердам+ 12:03
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
Юрій Голик назвав сім кроків до хороших доріг в Україні 13:06
Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.
Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності 12:24
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти 16:34
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
Маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео 00:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok