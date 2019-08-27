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27 серпня 2019, вівторок, 16:55 4 Прес-реліз
Економіка 2019-08-27T17:15:01+03:00
Українські Новини
Подоляни можуть придбати газ на зиму за літньою ціною та зекономити до 25% коштів

Подоляни можуть придбати газ на зиму за літньою ціною та зекономити до 25% коштів

Хмельницькгаз збут
Хмельницькгаз збут

Вперше споживачі газу Хмельниччини мають можливість взяти участь в акції "Твоя енергонезалежність" та закупити необхідний обсяг газу на весь опалювальний сезон, зекономивши при цьому до 25% власних коштів. Ціна газу для такого запасу зафіксована на літньому рівні - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. Акція стартувала напередодні Дня Незалежності - 23 серпня і триватиме лише місяць.

Максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений: 25 тис куб.м на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК "Нафтогаз України". Відтак, зробити  покупку можна за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua або в своєму Центрі обслуговування клієнтів "Хмельницькгаз збуту" за місцем проживання.

Наразі вартість газу для населення є мінімальною з початку року. Однак, таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку зростають внаслідок збільшення попиту на паливо.

Запас газу можна придбати за літньою ціною - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. У ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону.Вартість послуг із доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції "Твоя енергонезалежність" будуть зазначені в щомісячному рахунку за використаний газ.

"Наша газопостачальна компанія запрошує усіх споживачів, які не мають боргів за природний газ, взяти участь в акції та реально зекономити кошти за дороговартісний енергоносій, - інформує керівник ТОВ "Хмельницькгаз збут" Андрій Левицький.  – Найкраще  оформити і оплатити покупку можна онлайн - в Особистому кабінеті на 104.ua, а також у наших  Центрах обслуговування клієнтів за місцем проживання. Тому необхідно взяти з собою паспорт, актуальні показання лічильника газу і внести 100% оплату за куплений запас газу".

У Центрах обслуговування клієнтів  фахівці нададуть клієнтам повну інформацію про обсяги споживання газу в минулі опалювальні періоди, також споживачі можуть самостійно розрахувати свою потребу онлайн в Особистому кабінеті за допомогою спеціально створеного калькулятора.

Використовувати газ, куплений в рамках акції "Твоя енергонезалежність", можна буде з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК "Нафтогаз України" поставляє учасникам акції газ з резервних обсягів за акційною ціною. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін  і продавець не зможе вплинути на її розмір.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - по ціні ПСО, що діє на той час. Споживачі, які до 1 квітня 2020 року не використають передплачений газ, можуть скористатись залишком коштів. Також залишок коштів можна використати у випадках, коли ціна ПСО на газ буде нижче, ніж ціна акції.

У НАК "Нафтогаз України" відзначають, що акція "Твоя енергонезалежність" дозволить споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період.
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