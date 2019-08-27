Богдан назвав "порохоботиками" всіх, хто засудив його відпочинок у Сен-Тропе з корупціонерами, – блогери

Богдан назвав "порохоботікамі" всіх, хто засудив його відпочинок в Сен-Тропе з корупціонерами, - блогери

У соціальних мережах зростає обурення через те, що глава Офісу президента Андрій Богдан в День Незалежності України розважався у французькому Сен-Тропе в компанії напівголих дівчат і елітного алкоголю. Також українців шокувало знущальне виправдання чиновником свого вчинку, зокрема його заклик "парахоботики узбагойтесь".

Так, на думку політика і блогера Віталія Купрія, Андрій Богдан "відірвався повністю від земних реалій".

"Після райських вихідних на Лазурному узбережжі Франції в оточенні привабливих жінок і з потоками шампанського Dom Perignon по 1000 євро за пляшку він говорить українською "узбагойтесь"! Ви, пане Богдане, зараз друга, а то й перша людина за впливом у державі. Ви повинні бути зразком порядності і моральності. Я вже не кажу і про законність. Завтра я вам на стіл покладу факти корупції в Мін'юсті, до якої причетні ваші друзі з вечірок в Сен-Тропе (мова про Андрія Довбенка, якого називають "смотрящим за Мін'юстом", і весілля якого відзначали в Сен-Тропе, - ред.). Дам інформацію про зловживання суддів, які робили там внески на лобстерів і омарів. Яка буде ваша реакція? Промовчіть як завжди?" - обурився Купрій.

Він наголосив, що Богдан уже має конфлікт інтересів, розважаючись в оточенні корупціонерів, наближених до Порошенка і Яценюка.

У свою чергу журналіст і політолог Кирило Сазонов висловив обурення тим, що Богдан назвав "порохоботиками" всіх, хто засудив його відпочинок в Сен-Тропе з корупціонерами. І це при тому, що українці, обурені поведінкою голови ОП, голосували саме за президента Володимира Зеленського, але не за Богдана.

"Богдан проклинає "порохоботиків", які розповіли про його розкішний відпочинок в Сен-Тропе. Пише - у вільний час відпочиваю, де хочу. Я зараз не буду писати про те, як і з ким там влаштували гулянку - ще буде час. Зараз тільки про улюбленого Зеленським і Коломойським Богдана. у ключового чиновника в воюючій країні вільного часу і такої кількості вільного бабла бути не може", - підкреслив Сазонов.

Блогер і експерт Сергій Орешет зазначив, що захоплення безмежною владою, яка "милістю Зеленського", вилилася на Богдана, туманить розум і набирає гротескних форм.

"І неважливо, чиє це весілля, неважливо що це Сен-Тропе, важливо інше: наша країна, її свята, її народ з напівзлиденним існуванням абсолютно не хвилюють чиновника, якого Україна найняла на роботу. Він ясно і зрозуміло формує у нової еліти бачення того, як має жити, працювати і відпочивати людина, наділена владою. Красномовний сигнал - роби як я, рівняйся на мене, забий на думку людей, ти тепер влада, ми їх (народ) знову зробили!" - написав Орешет.

Розкритикували блогери і спробу Андрія Богдана як виправдання розкішного відпочинку опублікувати фото з передової, де глава ОП позує зі зброєю.

"Фото зі зброєю... Я теж був на лінії фронту. Але я вважаю, або ти береш в руки зброю і йдеш воювати - або ти не береш в руки зброю. Ось саме це і є аморальним: використання бойової зброї як банального реквізиту. Ніби це якесь розважальне сафарі. А не війна, яка триває вже майже 6 років і має на рахунку більше десятка тисяч убитих. Краще б Богдан просто промовчав", - констатував політичний експерт Олексій Голобуцький.

Зазначимо, що на весіллі Андрія Довбенка в Сен-Тропе були присутні низка одіозних персонажів. Так, журналіст Денис Бігус написав, що туди прилітав скандальний київський забудовник Андрій Вавриш, якого просувають на "наглядача за столицею". Також там був помічений олігарх-корупціонер часів Порошенка Павло Фукс.