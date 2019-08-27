28.08.19 15:00 Прес-конференція: "Рейдерство. Чергове захоплення заводу в Кривому Розі"

28 серпня 2019 року, о 15:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Рейдерство. Чергове захоплення заводу в Кривому Розі".

На минулому тижні в інформаційному полі вибухнув скандал навколо ТОВ "ДНІПРООЛІЯ", лідера оліє-жирового ринку східної України. Практично всі українські ЗМІ написали про ситуацію навколо підприємства в місті Кривий Ріг.

Йдеться про виведення з України понад 3 млрд гривень використовуючи цей завод, вивезенні сировини і фінансування т. н. ДНР, а так само безліч інших кейсів, пов'язаних з незаконною діяльністю, для яких використовується підприємство, про які особисто розповість Директор ТОВ "ІК АКТИВ", яка володіє заводом "ДНІПРООЛІЯ" Руслан Євстаф'єв.

В тому числі, чергового вивезення десятків тонн продукції в невідомому напрямку, яке відбулося на День Незалежності, 24 серпня 2019 року.

Спікери:

Руслан Євстаф'єв , директор ТОВ "ІК АКТИВ", яка володіє заводом "ДНІПРООЛІЯ";

, директор ТОВ "ІК АКТИВ", яка володіє заводом "ДНІПРООЛІЯ"; Майя Святашова, ЮК Spensers;

адвокат.

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