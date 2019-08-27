підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
27 серпня 2019, вівторок, 13:36 178
Економіка 2019-08-27T14:15:01+03:00
Українські Новини
За час дії "Роттердам +" зарплати українських шахтарів зросли вдвічі, - екс-глава НКРЕКП

За час дії "Роттердам +" зарплати українських шахтарів зросли вдвічі, - екс-глава НКРЕКП

За час дії формули "Роттердам +" більш ніж удвічі збільшилися зарплати шахтарів. Про це написав екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

Екс-глава НКРЕКП навів офіційні дані Держкомстату.

"7036 грн середня заробітна плата шахтаря на момент затвердження" Роттердам +" в березні 2016 року. 15289 грн середня заробітна плата шахтаря в червні 2019 року, останньому місяці дії "Роттердам +". ВИСНОВОК: за період дії прозорої формули і прив'язки до світових цін на енергетичне вугілля, т. зв. "Роттердам +", зарплати шахтарів зросли на 8253 грн на місяць, що відповідає зростанню понад 117 відсотків ", - написав Вовк.

Таким чином 73 000 осіб, що працюють в галузі видобутку вугілля, стали отримувати вдвічі більшу зарплату завдяки прив'язці до світових цін на вугілля.

"Додатковий зарплатний фонд на рік: плюс 99 тис. грн на одного працівника, плюс 7.2 млрд. грн на всіх працівників", - повідомив Вовк.

Нагадаємо, на думку експертів, введення формули "Роттердам +" врятувало вугільну галузь від кризи і забезпечило справедливі ціни в енергетиці. Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що державні шахти з моменту прийняття формули отримали додатково більше 10 млрд. гривень.

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам +") була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року.

Згідно їй вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули "Роттердам +" припинилася.

Більше новин про: Роттердам+ Дмитро Вовк

Архів
Новини
У Туреччині обвалився міст. Скріншот: YouTube/VOA News
У Туреччині обвалився міст: люди і мікроавтобус впали у воду 14:23
У Києві на Печерську на літню жінку впало дерево 14:20
Допомогу ніхто не пропонував: З'явилися подробиці жахливої ДТП з участю тещі Притули 14:19
Справа "Роттердам+" розвалюється не тільки в судах, але і в силових структурах,– Бузаров 14:12
За час дії "Роттердам +" зарплати українських шахтарів зросли вдвічі, - екс-глава НКРЕКП 13:36
більше новин
Екс-президент України розповів, що не може заснути без пістолета 12:54
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу Роттердам+ 12:03
Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України - голова зернової асоціації 10:42
У мережі розкрили маловідомі факти про мера Одеси Труханова, - ЗМІ 12:08
Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.
Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності 12:24
більше новин
Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ 16:32
На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти 16:34
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
Маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео 00:03
На Донбасі з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ 20:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok