За час дії "Роттердам +" зарплати українських шахтарів зросли вдвічі, - екс-глава НКРЕКП

За час дії формули "Роттердам +" більш ніж удвічі збільшилися зарплати шахтарів. Про це написав екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

Екс-глава НКРЕКП навів офіційні дані Держкомстату.

"7036 грн середня заробітна плата шахтаря на момент затвердження" Роттердам +" в березні 2016 року. 15289 грн середня заробітна плата шахтаря в червні 2019 року, останньому місяці дії "Роттердам +". ВИСНОВОК: за період дії прозорої формули і прив'язки до світових цін на енергетичне вугілля, т. зв. "Роттердам +", зарплати шахтарів зросли на 8253 грн на місяць, що відповідає зростанню понад 117 відсотків ", - написав Вовк.

Таким чином 73 000 осіб, що працюють в галузі видобутку вугілля, стали отримувати вдвічі більшу зарплату завдяки прив'язці до світових цін на вугілля.

"Додатковий зарплатний фонд на рік: плюс 99 тис. грн на одного працівника, плюс 7.2 млрд. грн на всіх працівників", - повідомив Вовк.

Нагадаємо, на думку експертів, введення формули "Роттердам +" врятувало вугільну галузь від кризи і забезпечило справедливі ціни в енергетиці. Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що державні шахти з моменту прийняття формули отримали додатково більше 10 млрд. гривень.

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам +") була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року.

Згідно їй вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули "Роттердам +" припинилася.