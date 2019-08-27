Юрій Голик назвав сім кроків до хороших доріг в Україні

Радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик в своїй авторській колонці "Сім кроків до хороших доріг" перерахував основні умови розвитку дорожньої інфраструктури України.

"Раніше кожна нова українська влада в числі своїх головних пріоритетів називала будівництво доріг європейського рівня. "Як в Німеччині" або "як в Польщі" - це деталі, головне, що кожен знав або думав, що знав, два "секрети" успішної реформи дорожньої галузі. Перший. Накачати галузь грошима. Це так і не вдалося зробити нікому. Другий. Вибудувати систему так, щоб корупцію викоренити. Там, де процесом будівництва та ремонту доріг керували менеджери і люди з мізками, зробити це в останні кілька років вдалося, хоча це, на жаль, і не стало явищем повсюдним і нормою. Таких позитивних прикладів правильного вибудовування системи всього лише кілька на всю країну", - пише Голик.

За його словами, про структурну реформу управління дорогами і їх фінансування говорити почали тільки в останні два-три роки, але комплексного підходу ми так і не отримали, хоча зробити це прямо завтра, помінявши підходи до дорожньої галузі, можна легко і швидко.

Голик вважає, що першим кроком до хороших доріг має стати структурна реформа Укравтодору та децентралізація його доріг - велика частина доріг може бути передана на баланс обласних рад, міст і громад, в рамках яких ці дороги розташовані. При створенні адекватної системи розподілу фінансування і децентралізації бюджету ефективні регіони і громади зможуть самостійно капітально ремонтувати цих дороги.

Другий крок - створення єдиних стандартів для всіх замовників дорожніх робіт.

"Дорогу можуть будувати кілька підрядників, але ділянками не менше 50 кілометрів кожен, по одному єдиному технічному завданню, з однорідними вимогами і в означений, досить швидкий період часу, що в ідеалі не перевищує одного сезону", - вважає Голик.

Третій крок - прозорі і універсальні вимоги до підрядників, бо український, німецький або турецькій підрядники можуть бути однаково ефективні при формуванні адекватного технічного завдання та відповідної системі контролю. І важливо усунути державні або комунальні підприємства від імітації обслуговування і ремонту доріг - все, що може бути передано від держави приватним компаніям через прозору процедуру торгів в ProZorro, має бути передано.

Четвертий крок - зміна підходу до планування та виконання робіт.

Почавши дорогу, не треба її кидати зробленої частково. І на початку потрібно робити ті дороги, які грають ключову роль в економіці країни.

П'ятий крок - справедливий розподіл фінансування, тобто фінансування має розподілятися пропорційно протяжності доріг і готовності регіону або громади брати участь в їх ремонті.

Шостий - реальний контроль перевантажень і експлуатація доріг згідно з технічними вимогами. "З цим боротися покликана спеціальна служба - Укртрансбезпека, однак ця структура перебуває в полоні перманентного недофінансування і постійної корупції. Звична картина для будь-якої області, коли влітку співробітники Укртрансбезпекі "виписують квитки" за проїзд в сторону моря автобусів з пасажирами", - пише Голик. Він упевнений, що всі траси повинні бути з WIMамі - комплексами автоматичного вимірювання ваги.

Сьомий крок - створення системи ціноутворення в дорожньому. Діюча система ціноутворення заснована на старому "совковому" ресурсному методі - застосування нормативно-розрахункових показників і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

"Проблема діючої системи в невідповідності і застарілості кошторисних норм, занижених показниках прибутку, адміністративних і загальновиробничих витрат. Але головною проблемою є те, що система ціноутворення в будівництві в нашій країні, намагаючись перейти до ринкових умов, зберегла більшість недоліків системи ціноутворення централізованої економіки. Це, в свою чергу, дуже заважає подальшому розвитку ринкових відносин в будівництві", - впевнений Голик.

Він також вважає, що Укравтодор за підсумками реформи має бути ліквідований.

Нагадаємо, що Дніпропетровська ОДА за останні 4 роки стала лідером ремонту доріг області: капітально відремонтовано понад 500 доріг в населених пунктах, а також траса Дніпро - Запоріжжя і об'їзна дорога навколо Дніпра. Також область стала лідером у використанні коштів Дорожнього фонду.