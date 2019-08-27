"Роттердам+" забезпечує найнижчу ціну на вугілля на даний момент, - Богданов

Формула "Роттердам+" на сьогодні дає найнижчу ціну на вугілля, вона була ефективним прозорим інструментом, який забезпечував безперебійну роботу української електроенергетики. Про це написав заступник голови Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України Руслан Богданов на своїй сторінці в Facebook.

"З усіх можливих варіантів закупівлі вугілля, найвигідніше виходить, якщо рахувати за методикою "Роттердам+". Тому що при купівлі вугілля в Колумбії або США ціна буде 1,9 тис. грн за тонну, при покупці в ПАР – 1,8 тис. грн за тонну. А якщо рахувати за "Роттердам+" виходить – 1,7 тис. грн. за тонну. Для довідки – ціна купівлі вугілля у наших держшахт становить 2,5 тис. грн за тонну (при собівартості 4 тис. грн)", - написав Богданов.

Він зазначив, що для підготовки до опалювального сезону Україні необхідно нарощувати імпорт вугілля, оскільки його запаси на складах на даний момент майже вдвічі нижче, ніж в серпні минулого року, а можливостей різко збільшити власний видобуток немає.

"З запасами вугілля справи йдуть погано – зараз його на складах майже в два рази менше, ніж у серпні минулого року. Станом на даний момент, в середньому за день на вугільні склади завантажується 49 тис. т вугілля, а витрачається 73 тис. т. При таких темпах вугілля на складах ТЕС вистачить до середини жовтня. Як раз до початку опалювального сезону вугілля може закінчитися, якщо не активізувати його завантаження на склади. Різко активізувати внутрішню видобуток не вийде, тому потрібно нарощувати імпорт", - вважає Богданов.

На його думку, так звана справа НАБУ з "Роттердам+" не має судової перспективи, а звинувачення правоохоронців про заподіянні збитку в зв'язку з її впровадженням безпідставні.

"Не беруся судити щодо юридичної складової, але з економічної точки зору, як мінімум, не все так просто – якщо за методикою "Роттердам+" виходить найнижча ціна, то втрачається сенс звинувачень у нанесенні збитку... Той факт, що розрахунок за методикою "Роттердам+" забезпечує найбільш низьку ціну, однозначно вказує – формула "Роттердам+" була ефективним прозорим інструментом, що забезпечує безперебійну роботу української електроенергетики", - підкреслив Богданов.

Нагадаємо, раніше екс-міністр палива і енергетики Іван Плачков також зазначав, що формула "Роттердам +" дає найнижчу ціну вугілля на сьогодні.

Ряд експертів заявляли, що справа "Роттердам+" свідчить про некомпетентність і політичну заангажованості НАБУ, оскільки застосована у формулі методика імпортного паритету використовується в більшості країн Європи, доцільність і економічна обгрунтованість її використання в Україні не викликає сумнівів.