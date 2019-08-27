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27 серпня 2019, вівторок, 12:03 382
Економіка 2019-08-27T14:00:03+03:00
Українські Новини
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу Роттердам+

Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу Роттердам+

У формулу "Роттердам+" включили вартість доставки, оскільки завезти вугілля в Україну дорожче, ніж в порти Амстердам-Роттердам-Антверпен. Про це заявив генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Брайан Ріккетс в інтерв'ю інтернет-виданню delo.ua.

"Вибір API 2 виправданий, та відображає вартість вугілля, що доставляється в порти АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) на північному заході Європи, а не в українські порти, тільки один з яких може розвантажувати великотоннажні судна. Думка експертів, отримана EURACOAL, підтверджує, що вартість доставки в Україну вище, в залежності від походження конкретної партії і розміру судна - можливо, на 9 доларів США за тонну, якщо вугілля з США", - повідомив Ріккетс.

 Керівник EURACOAL додав, що різниця у вартості доставки вугілля в європейські порти і українські варіюються від 6,5 доларів США/т до 14,5 доларів США/т, і ці витрати були включені в формулу ціноутворення.

"Різниця у вартості доставки вугілля, що надходить в українські порти, а не в порти ARA, варіюється від 6,5 доларів США/т до 14,5 доларів США/т відповідно до методології НКРЕКП. Таким чином, приблизна оцінка різниці у вартості доставки, зроблена НКРЕКП, відображає фактичну величину", - заявив Ріккетс.

Нагадаємо, методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам+" припинилася.

24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". 8 серпня 2019 детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам+", серед яких екс-керівник НКРЕКП Дмитро Вовк. 20 серпня 2019 суд відмовив у клопотанні НАБУ і не погодився взяти під варту Вовка.

Ряд експертів вважають, що справа НАБУ необгрунтована і не має судової перспективи, а новий уряд змушений буде повернутися до формули "Роттердам+", оскільки купувати по ній вугілля на даний момент найдешевше.

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