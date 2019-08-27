Львівський губернатор Мальський призначив першим заступником Лозинського

Голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський призначив першим заступником голови обладміністрації Василя Лозинського. Про це Він повідомив під час апаратної наради 27 серпня, передають Українські Новини.\r\nВін представив Лозінського колективу.\r\nРаніше 33-річний Лозинський обіймав посаду виконавчого директора Асоціації місцевих рад Львівщини.\r\nЯк повідомляли Українські Новини,10 липня Мальський звільнив першого заступника голови обладміністрації Ростислава Замлинського.