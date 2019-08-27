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27 серпня 2019, вівторок, 11:10 26
Суспільство 2019-08-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
Львівський губернатор Мальський призначив першим заступником Лозинського

Львівський губернатор Мальський призначив першим заступником Лозинського

Голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський призначив першим заступником голови обладміністрації Василя Лозинського. Про це Він повідомив під час апаратної наради 27 серпня, передають Українські Новини.

Він представив Лозінського колективу.

Раніше 33-річний Лозинський обіймав посаду виконавчого директора Асоціації місцевих рад Львівщини.

Як повідомляли Українські Новини,10 липня Мальський звільнив першого заступника голови обладміністрації Ростислава Замлинського.

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