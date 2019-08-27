У Чернівцях у центрі обвалився будинок: всередині перебувала господиня з дітьми

У Чернівцях в центральній частині міста ввечері 26 серпня обвалилася стіна житлового будинку. НП сталася на вулиці Руській, 66. Про це повідомив секретар Чернівецької міськради Василь Продан.

У момент падіння стіни, будинки перебувала господиня з дітьми.

"Всі встигли вчасно вийти, ніхто не постраждав. Ночувати люди будуть у родичів", – повідомив Продан.

З будівлі випали два вікна, посипалася цегляна стіна з переднього входу в приміщення. Зараз купа цегли стіни лежить на проїжджій частині вулиці Руській, де якраз проходить капітальний ремонт дороги.

За повідомленням секретаря міськради, попередньою причиною падіння стіни стали роботи по гідроізоляції будинку, які проводилися його власниками.

"Фундамент стрічковий, з бутового каменю. Мабуть, тому стіна обвалилася", – зазначив чиновник.

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