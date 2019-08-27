підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
ONLINE
27.08.19 11:00 Пресс-конференция по итогам Всеукраинского экономического форума "МСБ Одесса 2019"

  • Головна
  • Новини
  • Події
  • У Чернівцях у центрі обвалився будинок: всередині перебувала господиня з дітьми
27 серпня 2019, вівторок, 10:01 9
Події 2019-08-27T10:48:00+03:00
Українські Новини
У Чернівцях у центрі обвалився будинок: всередині перебувала господиня з дітьми

У Чернівцях у центрі обвалився будинок: всередині перебувала господиня з дітьми

У Чернівцях в центральній частині міста ввечері 26 серпня обвалилася стіна житлового будинку. НП сталася на вулиці Руській, 66. Про це повідомив секретар Чернівецької міськради Василь Продан.

У момент падіння стіни, будинки перебувала господиня з дітьми.

"Всі встигли вчасно вийти, ніхто не постраждав. Ночувати люди будуть у родичів", – повідомив Продан.

З будівлі випали два вікна, посипалася цегляна стіна з переднього входу в приміщення. Зараз купа цегли стіни лежить на проїжджій частині вулиці Руській, де якраз проходить капітальний ремонт дороги.

 

За повідомленням секретаря міськради, попередньою причиною падіння стіни стали роботи по гідроізоляції будинку, які проводилися його власниками.

"Фундамент стрічковий, з бутового каменю. Мабуть, тому стіна обвалилася", – зазначив чиновник.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі після дощу обвалився балкон зі старовинного пам'ятника архітектури. Раніше в Києві обвалився шматок балкона новобудови - загинула жінка.

У 2013 році в Рівному жінка врятувала перехожих, утримуючи руками балкон.

Більше новин про: обвал будівлі Обрушення будівлі

Архів
Новини
Львівський губернатор Мальський призначив першим заступником Лозинського 11:10
Суд у жовтні розгляне апеляцію на відмову Генпрокуратури заарештувати майно Ющенка 10:53
Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України - голова зернової асоціації 10:42
Долар і євро в обмінниках підскочили після довгих вихідних 10:42
Декларація Гладковського: НАБУ відкрило справу за фактом недекларування 1,3 млн гривень 10:19
більше новин
Екс-президент України розповів, що не може заснути без пістолета 12:54
Екс-голову НКРЕКП Вовка ніхто розшукувати не буде, - Москаль 11:48
У мережі розкрили маловідомі факти про мера Одеси Труханова, - ЗМІ 12:08
Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України - голова зернової асоціації 10:42
Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.
Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності 12:24
більше новин
Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ 16:32
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
Маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео 00:03
На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти 16:34
На Донбасі з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ 20:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok