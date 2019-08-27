Вночі в Києві Троєщину заволокло димом: горіла будівля на березі озера

В ніч на 27 серпня в Києві за адресою вулиця Миколи Закревського, 30 сталася пожежа. Горіла окремо стояча будівля на березі озера. На щастя, внаслдок інциденту ніхто не постраждав.

Дзвінок на лінію "101" надійшов близько 01:25. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

В одноповерховому будиночку спав охоронець. Там зберігався інвентар для відпочинку в альтанках. Коли чоловік прокинувся, то вогонь охопив дах споруди. На щастя, він зміг самостійно вибратися на вулицю.

По прибуттю пожежних вони встановили, що площа пожежі становить близько 30 квадратних метрів. Вже в 01:40 займання вдалося локалізувати, а о 01:58 ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці працювали дві одиниці техніки рятувальників, а також чергували медики та поліція. Деталі події і причина пожежі встановлюється.