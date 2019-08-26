Тейлор Свіфт повернула першість: опубліковано ТОП-10 високооплачуваних співачок за версією Forbes

В 2019 році популярна американська співачка Тейлор Свіфт стала найбільш високооплачуваною жінкою в музичній індустрії за версією журналу Forbes, замінивши Кеті Перрі, пише Радіо Свобода. \r\nТак, повідомляється, що цього року співачка заробила 185 млн доларів.\r\nРаніше, рік тому, список очолила Кеті Перрі, а Тейлор Свіфт займала другий рядок.\r\nТоп-10 найбільш високооплачуваних співачок:\r\n\r\nТейлор Свіфт ($185 млн); \r\nБейонсе ($81 млн); \r\nРіанна ($62 млн);\r\nКеті Перрі ($57,5); \r\nАліша Бет Мур (більш відома як Pink) ($57 млн);\r\nАріана Гранде ($48 млн);\r\nДженніфер Лопес ($43 млн);\r\nЛеді Гага ($39,5 млн); \r\nСелін Діон ($37,5 млн); \r\nШакіра ($35 млн); \r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Бейонсе посунула Тейлор Свіфт і стала найбільш високооплачуваною жінкою в музиці за версією Forbes в 2017 році.\r\nРаніше Forbes оприлюднив список найбільш високооплачуваних співачок 2018: Кеті Перрі очолила топ.\r\nТакож американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером в історії за версією Forbes, який самостійно заробив свій статок.