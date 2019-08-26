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  • Тейлор Свіфт повернула першість: опубліковано ТОП-10 високооплачуваних співачок за версією Forbes
26 серпня 2019, понеділок, 21:40 8
Життя 2019-08-26T22:15:01+03:00
Українські Новини
Тейлор Свіфт повернула першість: опубліковано ТОП-10 високооплачуваних співачок за версією Forbes

Тейлор Свіфт повернула першість: опубліковано ТОП-10 високооплачуваних співачок за версією Forbes

Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/Тейлор Свіфт

В 2019 році популярна американська співачка Тейлор Свіфт стала найбільш високооплачуваною жінкою в музичній індустрії за версією журналу Forbes, замінивши Кеті Перрі, пише Радіо Свобода.

Так, повідомляється, що цього року співачка заробила 185 млн доларів.

Раніше, рік тому, список очолила Кеті Перрі, а Тейлор Свіфт займала другий рядок.

Топ-10 найбільш високооплачуваних співачок:

  • Тейлор Свіфт ($185 млн);
  • Бейонсе ($81 млн);
  • Ріанна ($62 млн);
  • Кеті Перрі ($57,5);
  • Аліша Бет Мур (більш відома як Pink) ($57 млн);
  • Аріана Гранде ($48 млн);
  • Дженніфер Лопес ($43 млн);
  • Леді Гага ($39,5 млн);
  • Селін Діон ($37,5 млн);
  • Шакіра ($35 млн);

Як повідомляли Українські Новини, Бейонсе посунула Тейлор Свіфт і стала найбільш високооплачуваною жінкою в музиці за версією Forbes в 2017 році.

Раніше Forbes оприлюднив список найбільш високооплачуваних співачок 2018: Кеті Перрі очолила топ.

Також американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером в історії за версією Forbes, який самостійно заробив свій статок.

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