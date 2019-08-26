Тейлор Свіфт повернула першість: опубліковано ТОП-10 високооплачуваних співачок за версією Forbes

В 2019 році популярна американська співачка Тейлор Свіфт стала найбільш високооплачуваною жінкою в музичній індустрії за версією журналу Forbes, замінивши Кеті Перрі, пише Радіо Свобода.

Так, повідомляється, що цього року співачка заробила 185 млн доларів.

Раніше, рік тому, список очолила Кеті Перрі, а Тейлор Свіфт займала другий рядок.

Топ-10 найбільш високооплачуваних співачок:

Тейлор Свіфт ($185 млн);

Бейонсе ($81 млн);

Ріанна ($62 млн);

Кеті Перрі ($57,5);

Аліша Бет Мур (більш відома як Pink) ($57 млн);

Аріана Гранде ($48 млн);

Дженніфер Лопес ($43 млн);

Леді Гага ($39,5 млн);

Селін Діон ($37,5 млн);

Шакіра ($35 млн);

Як повідомляли Українські Новини, Бейонсе посунула Тейлор Свіфт і стала найбільш високооплачуваною жінкою в музиці за версією Forbes в 2017 році.

Раніше Forbes оприлюднив список найбільш високооплачуваних співачок 2018: Кеті Перрі очолила топ.

Також американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером в історії за версією Forbes, який самостійно заробив свій статок.