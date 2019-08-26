Київ намагається вже на початку осені відновити рух швидкісного трамвая, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео про те, як відбувається капітальний ремонт станцій швидкісного трамвая Борщагівській гілки, передає прес-служба Віталія Кличка.

"Тривають активні ремонтні роботи, щоб на початку осені пасажири громадського транспорту вже знову могли користуватися послугами швидкісного трамвая. Ми закінчуємо капітальний ремонт відразу п'яти станцій швидкісного трамвая Борщагівській гілки: Гната Юри, Гарматна (НАУ), проспект Перемоги, Польова і Політехнічна", - написав Віталій Кличко.

За його словами, це будуть сучасні та комфортні станції. На них вже проклали нові комунікації, оновили трамвайні рейки, зробили нові платформи, вхідні групи і вестибюлі. Також облаштували станції тактильної плиткою для пасажирів з вадами зору. На кожній станції буде працювати пункт безпеки. Для зручності пасажирів встановлюють термінали готівкового та безготівкового розрахунку.

"Ми ремонтуємо не тільки станції, оновлюємо також навколишню інфраструктуру - капітально ремонтуємо підземні переходи та тротуари. Загалом лінією швидкісного трамвая щодоби користуються понад 150 000 пасажирів. Тому ми робимо все можливе, щоб закінчити ремонтні роботи якомога швидше", - зазначив мер столиці.