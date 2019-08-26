Зеленський підніс як факт сумнівний історичний міф про взяття Хмельницьким Дюнкерка

Президент України Володимир Зеленський під час святкування Дня незалежності країни заявив, що козаки взяли французьку фортецю Дюнкерк в XVII столітті. Стенограма виступу розміщена на його офіційному сайті.

"Не зовсім правильно говорити, що Україні — 28. Адже до 91-го року ми встигли чимало. Відбулося хрещення Київської Русі, Іван Федоров видав у Львові "Апостол", заснована Києво-Могилянська академія, козаки на чолі з Богданом Хмельницьким та Іваном Сірком підкорили фортецю Дюнкерк, на світ з'явилася Конституція Пилипа Орлика. Україна була однією з засновниць ООН, а Сергій Корольов зробив вагомий внесок у підкорення космосу людством", — зазначив лідер України.

Версія про участь козаків у Тридцятилітній війні, частиною якої є взяття фортеці Дюнкерк, офіційно не підтверджена істориками. Зокрема, її спростовував польський історик Збігнєв Вуйцік, який прийшов до висновку, що в облозі Дюнкерка насправді брали участь лише 2400 польських найманців. За іншою версією, козак Іван Сірко вважається учасником битви за Дюнкерк помилково замість полковника де Сіро.

Тридцятирічна війна — війна за гегемонію в Священної Римської імперії німецької нації і Європі, яка тривала з 1618 по 1648 рік і зачепила в тій чи іншій мірі практично всі європейські країни. Війна почалася як релігійне протистояння між протестантами і католиками Німецької імперії та переросла у боротьбу проти панування Габсбургів у Європі. В результаті конфлікту склалася Вестфальська система міжнародних відносин.

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