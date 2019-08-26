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26 серпня 2019, понеділок, 12:07 27
Події 2019-08-26T17:00:02+03:00
Українські Новини
2 людини загинули і 6 госпіталізовано через зіткнення 4 автомобілів у Львівській області

2 людини загинули і 6 госпіталізовано через зіткнення 4 автомобілів у Львівській області

2 людини загинули і 6 госпіталізовані через зіткнення 4 автомобілів на трасі "Київ - Чоп"про села Верхнє Синєвидне (Сколівський район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

ДТП сталося 25 серпня о 23:05.

41-річний водій, керуючи автомобілем Volkswagen Polo, рухаючись в напрямку Києва, зупинився, пропускаючи попереду автомобіль, який здійснював поворот ліворуч на автозаправну станцію, ззаду зупинився 21-річний житель Мукачева (Закарпатська область) на автомобілі Skoda.

40-річний житель Львівської області, водій автомобіля Audi Q7 скоїв зіткнення з автомобілем Skoda, який інерційним рухом зіткнувся з Volkswagen Polo.

Після удару автомобіль Audi Q7 розвернуло на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 50-річного жителя Києва.

В результаті ДТП 2 пасажири автомобіля Daewoo Lanos загинули на місці пригоди, 6 осіб, в тому числі 2 дітей (3 і 12 років) із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в Сколевскую центральну районну лікарню.

Обставини події встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, 3 людини загинули і 2 госпіталізовано через дорожньо-транспортної пригоди 20 квітня о 20:00 між селами Добрячин і Завишень (Сокальський район, Львівська область).

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