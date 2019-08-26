Перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії вдарить по шахтарям, - Москаль

Можливим переглядом цінових обмежень на ринку електроенергії нова влада прагне розрахуватись зі спонсорами виборчої кампанії, але це рішення вдарить перш за все по шахтарям. Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в коментарі журналісту.



На думку Москаля, оприлюднена нещодавно ініціатива Офісу президента щодо зміни цінових обмежень (price caps) на ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку, викликана бажанням нової влади задовольнити інтереси спонсорів виборчої кампанії.



"Це бажання управляти енергетикою в ручному режимі. Тобто, одним давати одну ціну, другим давати іншу. Тому що ви розумієте, що вибори за ґудзики не роблять, вибори роблять за великі гроші. І були великі спонсори, які мають енергозатратні підприємства. І з ними треба розраховуватися. Тому сьогодні бідні ще стануть бідніші, шахтарі тоже стануть бідніші. А ті, які працювали по загальній формулі, яка урівняла всіх, у них доходи стали менші. А вони хотять більше. І тому сьогодні йде боротьба абсолютно за гроші. А нова влада має якісь перед ними абсолютно зобов'язання. Тому вона і робить таке, щоб віддячити за фінансову допомогу і проведення виборів", - заявив Геннадій Москаль.



Він наголосив, ухвалення такого рішення вигідне власникам великих енергоємних підприємств, зокрема Ігорю Коломойському, але воно негативно позначиться на роботі вугледобувних підприємств. За таких цінових обмежень ТЕС змушені будуть зупинитись через збитковість, українське вугілля не купуватимуть, а гірники залишаться без зарплат. І це дуже цинічний подарунок від влади до Дня шахтаря (цього року відзначається 25 серпня).



Нагадаємо, раніше представник президента в уряді Андрій Герус повідомив, що в команді президента вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані рrice caps: нічну ціну підвищити на 10%, а денну знизити на 15-20%. Що, за його словами, може дати 9% зниження тарифу для кінцевого споживача.



Керівництво "Донбасенерго" заявило, що можливий перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтовій Миколаївки залишаться без опалення.