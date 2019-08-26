Відрадно, що у велику футбольну осінь Україна входить з першою перемогою на рівні збірних команд, - Костюченко

Юнацька збірна команда України з футболу стала переможцем популярного турніру на призи знаменитого чеського футболіста Вацлава Єжек. Про це Українським Новинам повідомили в Українській асоціації футболу.

"Ці змагання для нашої збірної команди під керівництвом тренера Володимира Єзерського були непростими. І тому перемога для юнацької збірної є дуже цінною: вона відкриває на позитивній ноті осінню частину виступів наших збірних в різних змаганнях. І це - не може не радувати, як армію вітчизняних уболівальників, так і футбольних фахівців", - зазначив в коментарі агентству перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко.

Як відзначили в УАФ, заключний поєдинок турніру в Чехії вийшов напруженим, ніхто не хотів поступатися. Чехи, на правах господарів, більше володіли м'ячем, однак підопічні Володимира Єзерського при першій же можливості намагалися організовувати контратаки. Однак, за 90 хвилин забити м'яч не вдалося жодному з суперників, тому доля трофею вирішувалася в серії післяматчевих пенальті. Їх краще виконали синьо-жовті, перемігши з рахунком 3:2.

Відзначимо вдалі дії у воротах голкіпера "Дніпра-1" Мирослава Зновенка, який двічі парирував удари чехів, а ще одного разу суперники пробили повз ворота. У складі нашої команди пенальті реалізували Бражко, Кузик і Чідомере.

Нагадаємо, що за всю історію турніру, який проводиться з 1994 року, збірна України стала тріумфатором змагань в п'ятий раз.