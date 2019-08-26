підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
26 серпня 2019, понеділок, 09:35 12
Події 2019-08-26T10:30:02+03:00
Українські Новини
Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: BMW зачепив Chevrolet Lacetti і загорівся

Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: BMW зачепив Chevrolet Lacetti і загорівся

В ніч на 26 серпня в Києві на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Гарматній сталася смертельна ДТП. Автомобіль BMW зачепив Chevrolet Lacetti, врізався в парапет підземного переходу і загорівся. Одна дівчина загинула, ще двоє молодиків постраждали.

Аварія трапилася близько 04:40. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

Як розповів очевидець, він їхав на своєму автомобілі по проспекту Перемоги в бік Нивок. На перехресті з вулицею Гарматною він побачив, що на протилежній стороні проспекту стоїть BMW і димить. Він перебіг дорогу і почав витягувати постраждалих. На пасажирських сидіннях перебували двоє хлопців, а за кермом — дівчина.

У цей момент машина почала розгоратися. Чоловік допоміг вибратися двом пасажирам і потім почав діставати дівчину. Вона була пристебнута, але затиснута. На жаль, вона вже була мертва. Також очевидці намагались загасити машину до приїзду пожежників, але автомобіль вигорів дотла.

На місце прибули рятувальники, які у 04:47 локалізували, а о 05:05 повністю ліквідували загорання. На час роботи екстрених служб рух по проспекту у бік центру було перекрито.

Смертельне ДТП у Києві. Фото: Інформатор.Смертельне ДТП у Києві. Фото: Інформатор.

Правоохоронці розповіли, що спочатку було незрозуміло, внаслідок чого сталася ДТП. Однак після того, як машину повністю загасили, до них підійшов чоловік і сказав, що він є другим учасником аварії.

За попередньою інформацією поліцейських, BMW їхав по проспекту у бік центру, а Chevrolet повертав на вулицю Гарматную. На перетині вулиць BMW по дотичній зачепив Lacetti і виїхав за межі проїжджої частини. При цьому водій Chevrolet зупинився через 150 метрів після перехрестя. На його машині залишився лише невеликий слід, а на місці зіткнення лежав номерний знак.

Двох постраждалих хлопців госпіталізували в лікарню. Вони обидва перебували у свідомості. Тепер правоохоронцям належить з'ясувати схему ДТП і дізнатися, хто рухався на заборонний сигнал світлофора. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, рятувальники та слідчо-оперативна група. Деталі того, що сталося, встановлюються.

Більше новин про: смертельна ДТП Загоряння ДТП з постраждалими ДТП з авто

Архів
Новини
В бою під Горлівкою загинув командир взводу батальйону "Айдар" 10:25
Photo by^ https://www.fotbal.cz/
Відрадно, що у велику футбольну осінь Україна входить з першою перемогою на рівні збірних команд, - Костюченко 10:09
США ввели другий пакет санкцій проти РФ у зв'язку зі "справою Скрипалів" 10:00
Смертельне ДТП у Києві. Фото: Інформатор.
Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: BMW зачепив Chevrolet Lacetti і загорівся 09:35
Огірки в Україні подорожчали на 30% за тиждень: за рік ціна підскочила в 1,5 рази 09:10
більше новин
"Роттердам+" забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, - Розенко 13:26
Кличко привітав Україну з Днем Незалежності 16:18
Мінфін і МВС будуть боротися з ухиленням від сплати роздрібного акцизу 12:01
Екс-голову НКРЕКП Вовка ніхто розшукувати не буде, - Москаль 11:48
ДСА відкрила нове приміщення апеляційного адмінсуду в Одесі 11:31
більше новин
Трамп через держсекретаря привітав Україну з Днем незалежності 11:52
Медики зафіксували першу смерть від невідомої хвороби, яку пов'язують з вейпінгом 23:48
Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ 16:32
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною 12:26
Повний текст промови Зеленського на Ході гідності до Дня незалежності 13:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok